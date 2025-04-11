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Около 20 стран-членов ВТО выступили с критикой США из-за пошлин - 11.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Около 20 стран-членов ВТО выступили с критикой США из-за пошлин
Около 20 стран-членов ВТО выступили с критикой США из-за пошлин - 11.04.2025, ПРАЙМ
Около 20 стран-членов ВТО выступили с критикой США из-за пошлин
Около 20 стран-членов Всемирной торговой организации (ВТО) накануне на заседании комитета по товарам выступили с критикой США из-за введенных ими пошлин,... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T09:35+0300
2025-04-11T09:35+0300
экономика
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Около 20 стран-членов Всемирной торговой организации (ВТО) накануне на заседании комитета по товарам выступили с критикой США из-за введенных ими пошлин, сообщил РИА Новости источник, близкий к ВТО. "Как минимум 20 делегаций выступили с критикой США", - сказал собеседник агентства. В числе тех, кто выразил свои претензии, он перечислил Китай, Швейцарию, Норвегию, Казахстан, Новую Зеландию, Гонконг, Великобританию, Австралию, Сингапур, Канаду, Японию и других членов ВТО. "Россия также выступила по этому пункту", - сказал он. США, по его словам, ответили КНР, что воздержатся от комментариев, так как вопрос передан в Орган по разрешению споров в рамках ВТО. Перед этим другой источник говорил журналистам, что на заседании комитета ВТО делегация КНР заявила о глубоком сожалении Пекина о том, что меры США привели мировую экономику к огромной неопределенности, поскольку "каждый день приносит новые сбои, подрывая стабильность, от которой зависят предприятия и экономика всех стран". Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, пошлина КНР для американских - 84%.
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мировая экономика, сша, китай, москва, дональд трамп, вто
Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, МОСКВА, Дональд Трамп, ВТО
09:35 11.04.2025
 
Около 20 стран-членов ВТО выступили с критикой США из-за пошлин

Около 20 стран-членов ВТО выступили с критикой США из-за введенных ими пошлин

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной торговой организации (ВТО)
Эмблема Всемирной торговой организации (ВТО) - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Около 20 стран-членов Всемирной торговой организации (ВТО) накануне на заседании комитета по товарам выступили с критикой США из-за введенных ими пошлин, сообщил РИА Новости источник, близкий к ВТО.
"Как минимум 20 делегаций выступили с критикой США", - сказал собеседник агентства.
В числе тех, кто выразил свои претензии, он перечислил Китай, Швейцарию, Норвегию, Казахстан, Новую Зеландию, Гонконг, Великобританию, Австралию, Сингапур, Канаду, Японию и других членов ВТО. "Россия также выступила по этому пункту", - сказал он.
США, по его словам, ответили КНР, что воздержатся от комментариев, так как вопрос передан в Орган по разрешению споров в рамках ВТО.
Перед этим другой источник говорил журналистам, что на заседании комитета ВТО делегация КНР заявила о глубоком сожалении Пекина о том, что меры США привели мировую экономику к огромной неопределенности, поскольку "каждый день приносит новые сбои, подрывая стабильность, от которой зависят предприятия и экономика всех стран".
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, пошлина КНР для американских - 84%.
Всемирная торговая организация, логотип - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
США заверили ВТО в соблюдении своих обязательств по международной торговле
Вчера, 15:19
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАКИТАЙМОСКВАДональд ТрампВТО
 
 
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