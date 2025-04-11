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На Украине началась подготовка к выборам президента, сообщает Reuters

На Украине началась подготовка к выборам президента, сообщает Reuters - 11.04.2025, ПРАЙМ

На Украине началась подготовка к выборам президента, сообщает Reuters

На Украине началась подготовка к будущим выборам, но она находится на очень ранней стадии, передает агентство Reuters со ссылкой на спикера украинского... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T15:10+0300

2025-04-11T15:10+0300

2025-04-11T15:11+0300

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. На Украине началась подготовка к будущим выборам, но она находится на очень ранней стадии, передает агентство Reuters со ссылкой на спикера украинского парламента Руслана Стефанчука. "Подготовка к будущим выборам началась..., но она на очень ранней стадии", - говорится в сообщении. По данным агентства, Украине после конфликта нужно принять новый закон, где будут прописаны сроки и правила проведения выборов. Как отмечает Стефанчук, депутаты, чиновники и эксперты работают над соответствующими вопросами, но работа над законопроектом еще не началась. Также, указывает агентство, еще не было принято решение о последовательности проведения местных, парламентских и президентских выборов. По словам Стефанчука, проведение всех этих выборов одновременно нереалистично. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.

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общество , украина, москва, сша, владимир зеленский, дональд трамп