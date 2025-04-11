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Курс юаня к рублю снижается в первые часы торгов
Курс юаня к рублю снижается в первые часы торгов - 11.04.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю снижается в первые часы торгов
Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы основной сессии пятницы снижается, следует из данных торгов. | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T11:59+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы основной сессии пятницы снижается, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.51 мск снижался на 4 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 11,49 рубля. "Рубль продолжает игнорировать весь глобальный негатив. Вчера пара юань-рубль падала к нижней границе боковика 11,4–11,6 от 20 марта, но серьезных попыток пробить ее не предприняла. Пока данный коридор остается актуальным", - комментирует Алексей Антонов из "Алор брокер". Рубль сохраняет стабильность благодаря балансу спроса и предложения иностранной валюты. Ослабленный импорт компенсирует вероятное сокращение экспорта из-за санкций и подешевевшей нефти, добавил Владислав Антонов из BitRiver.
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рынки, торги
Курс юаня к рублю снижается в первые часы торгов
Курс юаня к рублю в первые часы основной сессии снижается на 4 копейки
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы основной сессии пятницы снижается, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.51 мск снижался на 4 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 11,49 рубля.
"Рубль продолжает игнорировать весь глобальный негатив. Вчера пара юань-рубль падала к нижней границе боковика 11,4–11,6 от 20 марта, но серьезных попыток пробить ее не предприняла. Пока данный коридор остается актуальным", - комментирует Алексей Антонов из "Алор брокер".
Рубль сохраняет стабильность благодаря балансу спроса и предложения иностранной валюты. Ослабленный импорт компенсирует вероятное сокращение экспорта из-за санкций и подешевевшей нефти, добавил Владислав Антонов из BitRiver.
Юань открыл торги в пятницу снижением