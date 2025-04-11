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Курс юаня третий день подряд оказался ниже 11,5 рубля

Курс юаня третий день подряд оказался ниже 11,5 рубля - 11.04.2025, ПРАЙМ

Курс юаня третий день подряд оказался ниже 11,5 рубля

Курс рубля в пятницу ощутимо вырос к юаню на Московской бирже, третий день подряд: курс китайской валюты оказался ниже 11,5 рубля, следует из данных Московской... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T20:48+0300

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля в пятницу ощутимо вырос к юаню на Московской бирже, третий день подряд: курс китайской валюты оказался ниже 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 28 копеек, до 11,25 рубля. А за неделю курс юаня упал на 47 копеек. Диапазон колебаний курса юаня на неделе составил 11,24-11,84 рубля. Что же касается доллара, то для биржевого ориентира его курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 85,11 рубля. При этом курс юаня в последний час сессии ускорил падение, закрепляясь ниже уровня 11,5 рубля, после сообщения о приезде спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербург на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Несмотря на небывалую волатильность на мировых финансовых, товарных и рынках криптовалют, курс рубля продолжает укрепляться, что ещё раз подчёркивает его изолированность от внешнего мира, отмечает Иван Ефанов из компании "Цифра брокер". Рубль держится на экспортных притоках, полученных ранее по более высоким ценам, и по-прежнему слабой динамике импорта, а жесткая монетарная политика Банка России и продажи валюты в рамках бюджетного правила также на стороне рубля, поясняет Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". Краткосрочно импульс к ослаблению рубля маловероятен, но к концу весны курс доллара с большой вероятностью вернется к 90 рублям, а юаня - к 12 рублям, полагает Шепелев. На него с отсрочкой транслируется спад нефтяных цен, может смягчиться позиция Центробанка, активизируется спрос на валюту со стороны населения в канун сезона отпусков, поясняет он. "Мы по-прежнему придерживаемся своего прогноза, что рубль ещё может оставаться крепким к доллару весь апрель, но он постепенно ослабеет, и к концу второго квартала курс уйдет к 95 рублям за доллар", - добавляет Ефанов.

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рынки, торги, москва, сша, санкт-петербург, дональд трамп, стив уиткофф, владимир путин, банк россия, "бкс мир инвестиций"