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Верховный суд Нидерландов вынесет решение по кассации России по делу ЮКОСа - 11.04.2025, ПРАЙМ
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Верховный суд Нидерландов вынесет решение по кассации России по делу ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов вынесет решение по кассации России по делу ЮКОСа - 11.04.2025, ПРАЙМ
Верховный суд Нидерландов вынесет решение по кассации России по делу ЮКОСа
Вынесение решения Верховного суда Нидерландов по кассационной жалобе России по делу ЮКОСа запланировано на 17 октября 2025 года, говорится в заявлении суда. | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T11:56+0300
2025-04-11T11:56+0300
россия
нидерланды
амстердам
верховный суд
юкос
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ГААГА, 11 апр - ПРАЙМ. Вынесение решения Верховного суда Нидерландов по кассационной жалобе России по делу ЮКОСа запланировано на 17 октября 2025 года, говорится в заявлении суда. "Решение Верховного суда (Нидерландов) предварительно назначено на 17 октября 2025 года", - говорится в заявлении. Верховный суд Нидерландов в мае 2024 года получил кассационную жалобу от России на решение Апелляционного суда Амстердама по делу бывших акционеров ЮКОСа. После этого началась административная стадия рассмотрения жалобы. В пятницу генпрокурор в своем консультативном заключении рекомендовал Верховному суду отклонить кассацию России и оставить в силе решение о выплате бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов.
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россия, нидерланды, амстердам, верховный суд, юкос
РОССИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, Амстердам, Верховный суд, ЮКОС
11:56 11.04.2025
 
Верховный суд Нидерландов вынесет решение по кассации России по делу ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов вынесет решение по кассации по делу ЮКОСа 17 октября

© CC BY 2.0 / hmmmayorФлаг Нидерландов, Роттердам
Флаг Нидерландов, Роттердам - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© CC BY 2.0 / hmmmayor
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ГААГА, 11 апр - ПРАЙМ. Вынесение решения Верховного суда Нидерландов по кассационной жалобе России по делу ЮКОСа запланировано на 17 октября 2025 года, говорится в заявлении суда.
"Решение Верховного суда (Нидерландов) предварительно назначено на 17 октября 2025 года", - говорится в заявлении.
Верховный суд Нидерландов в мае 2024 года получил кассационную жалобу от России на решение Апелляционного суда Амстердама по делу бывших акционеров ЮКОСа. После этого началась административная стадия рассмотрения жалобы.
В пятницу генпрокурор в своем консультативном заключении рекомендовал Верховному суду отклонить кассацию России и оставить в силе решение о выплате бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов.
Судейский молоток
Суд Амстердама оставил в силе решение о выплате бывшим акционерам ЮКОСа
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РОССИЯНИДЕРЛАНДЫАмстердамВерховный судЮКОС
 
 
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