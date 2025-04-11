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Верховный суд Нидерландов вынесет решение по кассации России по делу ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов вынесет решение по кассации России по делу ЮКОСа - 11.04.2025, ПРАЙМ

Верховный суд Нидерландов вынесет решение по кассации России по делу ЮКОСа

Вынесение решения Верховного суда Нидерландов по кассационной жалобе России по делу ЮКОСа запланировано на 17 октября 2025 года, говорится в заявлении суда. | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T11:56+0300

2025-04-11T11:56+0300

2025-04-11T11:56+0300

россия

нидерланды

амстердам

верховный суд

юкос

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ГААГА, 11 апр - ПРАЙМ. Вынесение решения Верховного суда Нидерландов по кассационной жалобе России по делу ЮКОСа запланировано на 17 октября 2025 года, говорится в заявлении суда. "Решение Верховного суда (Нидерландов) предварительно назначено на 17 октября 2025 года", - говорится в заявлении. Верховный суд Нидерландов в мае 2024 года получил кассационную жалобу от России на решение Апелляционного суда Амстердама по делу бывших акционеров ЮКОСа. После этого началась административная стадия рассмотрения жалобы. В пятницу генпрокурор в своем консультативном заключении рекомендовал Верховному суду отклонить кассацию России и оставить в силе решение о выплате бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов.

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россия, нидерланды, амстердам, верховный суд, юкос