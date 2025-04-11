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Юристы рассказали, как банкрот может потерять единственное жилье

Юристы рассказали, как банкрот может потерять единственное жилье - 11.04.2025, ПРАЙМ

Юристы рассказали, как банкрот может потерять единственное жилье

Должник при банкротстве в 2025 году может потерять жилье, если оно не единственное в его собственности, но и единственную квартиру могут включить в конкурсную... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T13:15+0300

2025-04-11T13:15+0300

2025-04-11T13:34+0300

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Должник при банкротстве в 2025 году может потерять жилье, если оно не единственное в его собственности, но и единственную квартиру могут включить в конкурсную массу и продать с торгов, рассказали РИА Недвижимость юристы.Как пояснил управляющий партнер юридической компании Nerra Руслан Губайдуллин, по общему правилу, любое жилье, которым владеет банкрот, включают в конкурсную массу. При этом, если у человека в собственности одно жилое помещение, то на него распространяется исполнительский иммунитет.В свою очередь, глава отдела банкротств и корпоративных споров юрфирмы "Ляпунов, Терехин и партнеры" Анастасия Ляпунова разъяснила, что иммунитет на единственное жилье распространяется только в том случае, когда оно действительно необходимо для проживания. Если выяснится, что должник фактически там не живет, а, например, сдает жилплощадь или уехал за границу, то у суда появится основание снять защиту.Кроме того, единственное жилье могут продать на торгах, если его признают роскошным. В то же время, четких параметров "роскошности" в законодательстве нет, указала Ляпунова. При рассмотрении будут учитывать площадь и комфортность помещения, количество проживающих, рыночную стоимость, региональные нормы жилплощади.

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бизнес, недвижимость, общество , москва, московская область