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Юристы рассказали, как банкрот может потерять единственное жилье - 11.04.2025, ПРАЙМ
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Юристы рассказали, как банкрот может потерять единственное жилье
Юристы рассказали, как банкрот может потерять единственное жилье - 11.04.2025, ПРАЙМ
Юристы рассказали, как банкрот может потерять единственное жилье
Должник при банкротстве в 2025 году может потерять жилье, если оно не единственное в его собственности, но и единственную квартиру могут включить в конкурсную... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T13:15+0300
2025-04-11T13:34+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Должник при банкротстве в 2025 году может потерять жилье, если оно не единственное в его собственности, но и единственную квартиру могут включить в конкурсную массу и продать с торгов, рассказали РИА Недвижимость юристы.Как пояснил управляющий партнер юридической компании Nerra Руслан Губайдуллин, по общему правилу, любое жилье, которым владеет банкрот, включают в конкурсную массу. При этом, если у человека в собственности одно жилое помещение, то на него распространяется исполнительский иммунитет.В свою очередь, глава отдела банкротств и корпоративных споров юрфирмы "Ляпунов, Терехин и партнеры" Анастасия Ляпунова разъяснила, что иммунитет на единственное жилье распространяется только в том случае, когда оно действительно необходимо для проживания. Если выяснится, что должник фактически там не живет, а, например, сдает жилплощадь или уехал за границу, то у суда появится основание снять защиту.Кроме того, единственное жилье могут продать на торгах, если его признают роскошным. В то же время, четких параметров "роскошности" в законодательстве нет, указала Ляпунова. При рассмотрении будут учитывать площадь и комфортность помещения, количество проживающих, рыночную стоимость, региональные нормы жилплощади.
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бизнес, недвижимость, общество , москва, московская область
Бизнес, Недвижимость, Общество , МОСКВА, Московская область
13:15 11.04.2025 (обновлено: 13:34 11.04.2025)
 
Юристы рассказали, как банкрот может потерять единственное жилье

Юрист Губайдуллин: единственное жилье при банкротстве может быть продано с торгов

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкНовый многоэтажный жилой дом в Москве
Новый многоэтажный жилой дом в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Должник при банкротстве в 2025 году может потерять жилье, если оно не единственное в его собственности, но и единственную квартиру могут включить в конкурсную массу и продать с торгов, рассказали РИА Недвижимость юристы.
Как пояснил управляющий партнер юридической компании Nerra Руслан Губайдуллин, по общему правилу, любое жилье, которым владеет банкрот, включают в конкурсную массу. При этом, если у человека в собственности одно жилое помещение, то на него распространяется исполнительский иммунитет.
В свою очередь, глава отдела банкротств и корпоративных споров юрфирмы "Ляпунов, Терехин и партнеры" Анастасия Ляпунова разъяснила, что иммунитет на единственное жилье распространяется только в том случае, когда оно действительно необходимо для проживания. Если выяснится, что должник фактически там не живет, а, например, сдает жилплощадь или уехал за границу, то у суда появится основание снять защиту.
Кроме того, единственное жилье могут продать на торгах, если его признают роскошным. В то же время, четких параметров "роскошности" в законодательстве нет, указала Ляпунова. При рассмотрении будут учитывать площадь и комфортность помещения, количество проживающих, рыночную стоимость, региональные нормы жилплощади.
Копилка - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
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БизнесНедвижимостьОбществоМОСКВАМосковская область
 
 
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