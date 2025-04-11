https://1prime.ru/20250411/zaluzhnyy-856589807.html
"Спали слишком долго". Залужный сделал страшный прогноз для Запада
"Спали слишком долго". Залужный сделал страшный прогноз для Запада - 11.04.2025, ПРАЙМ
"Спали слишком долго". Залужный сделал страшный прогноз для Запада
В случае реального вооруженного конфликта западные армии обречены на быстрое поражение, если не учтут опыт украинской армии. Такое мнение выразил экс-главком... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T12:55+0300
2025-04-11T12:55+0300
2025-04-11T12:55+0300
политика
украина
валерий залужный
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. В случае реального вооруженного конфликта западные армии обречены на быстрое поражение, если не учтут опыт украинской армии. Такое мнение выразил экс-главком ВСУ Валерий Залужный в материале для издания Defence One."Убаюканные десятилетиями доминирования во множестве отраслей, западные армии спали слишком долго. Если они столкнутся с противником, массово использующим оптимизированные для войны на истощение автономные виды вооружений, они могут закончить свое существование так же, как произошло с жертвами немецкого блицкрига во Вторую мировую", - заметил он.Залужный также добавил, что западным союзникам Киева доступен ценный подарок - опыт украинской армии. Примерами этого опыта являются широкое использование недорогих ударных, разведывательных и транспортных беспилотников, а также морских дронов и систем управления боем в режиме онлайн.
https://1prime.ru/20250408/zaluzhnyy-856465458.html
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украина, валерий залужный
Политика, УКРАИНА, Валерий Залужный
"Спали слишком долго". Залужный сделал страшный прогноз для Запада
Залужный: в случае реального конфликта западные армии будут разгромлены
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. В случае реального вооруженного конфликта западные армии обречены на быстрое поражение, если не учтут опыт украинской армии. Такое мнение выразил экс-главком ВСУ Валерий Залужный в материале для издания Defence One.
"Убаюканные десятилетиями доминирования во множестве отраслей, западные армии спали слишком долго. Если они столкнутся с противником, массово использующим оптимизированные для войны на истощение автономные виды вооружений, они могут закончить свое существование так же, как произошло с жертвами немецкого блицкрига во Вторую мировую", - заметил он.
Залужный также добавил, что западным союзникам Киева доступен ценный подарок - опыт украинской армии. Примерами этого опыта являются широкое использование недорогих ударных, разведывательных и транспортных беспилотников, а также морских дронов и систем управления боем в режиме онлайн.
"С самого начала". Залужный сделал неожиданное признание о начале конфликта