https://1prime.ru/20250411/zaluzhnyy-856589807.html

"Спали слишком долго". Залужный сделал страшный прогноз для Запада

"Спали слишком долго". Залужный сделал страшный прогноз для Запада - 11.04.2025, ПРАЙМ

"Спали слишком долго". Залужный сделал страшный прогноз для Запада

В случае реального вооруженного конфликта западные армии обречены на быстрое поражение, если не учтут опыт украинской армии. Такое мнение выразил экс-главком... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T12:55+0300

2025-04-11T12:55+0300

2025-04-11T12:55+0300

политика

украина

валерий залужный

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/27/842942706_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_f13b6f9445dd854a2339ee24111e28e4.jpg

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. В случае реального вооруженного конфликта западные армии обречены на быстрое поражение, если не учтут опыт украинской армии. Такое мнение выразил экс-главком ВСУ Валерий Залужный в материале для издания Defence One."Убаюканные десятилетиями доминирования во множестве отраслей, западные армии спали слишком долго. Если они столкнутся с противником, массово использующим оптимизированные для войны на истощение автономные виды вооружений, они могут закончить свое существование так же, как произошло с жертвами немецкого блицкрига во Вторую мировую", - заметил он.Залужный также добавил, что западным союзникам Киева доступен ценный подарок - опыт украинской армии. Примерами этого опыта являются широкое использование недорогих ударных, разведывательных и транспортных беспилотников, а также морских дронов и систем управления боем в режиме онлайн.

https://1prime.ru/20250408/zaluzhnyy-856465458.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, валерий залужный