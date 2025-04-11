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Linde обжаловала запрет на судебные разбирательства с "Русхимальянсом"

Linde обжаловала запрет на судебные разбирательства с "Русхимальянсом" - 11.04.2025, ПРАЙМ

Linde обжаловала запрет на судебные разбирательства с "Русхимальянсом"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал кассационную жалобу компании Linde Holdings... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T12:56+0300

2025-04-11T12:56+0300

2025-04-11T12:56+0300

бизнес

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал кассационную жалобу компании Linde Holdings Netherlands No.3 B.V. (дочерняя структура немецкой инжиниринговой компании Linde) на свое решение о запрете ей на судебные разбирательства за рубежом с ООО "Русхимальянс", совместным предприятием "Газпрома" и "Русгаздобычи", следует из материалов дела. "Linde Holdings Netherlands No.3 B.V... кассационная жалоба... на определение арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 08.03.2025", – сообщается в карточке дела. Дата слушаний в арбитражном суде Северо-Западного округа пока не назначена. Согласно оспариваемому определению суда первой инстанции, Linde Holdings Netherlands по иску ООО "Русхимальянс" запрещено, в частности, продолжать любые разбирательства в судах Нидерландов против этой российской компании. Также запрещается инициировать в любых судах, кроме российских, новые разбирательства и приводить в исполнение "в любом государстве" любые арбитражные (третейские) решения, "полученные в нарушение исключительной компетенции российских судов". В случае нарушения судебного запрета с Linde Holdings Netherlands будет взыскана неустойка в размере около 669,7 миллиона евро и 30,7 миллиарда рублей, отмечается в оспариваемом определении арбитражного суда Петербурга. Ранее компания Linde Holdings Netherlands вошла в число структур Linde, c которых арбитражный суд Санкт-Петербурга в октябре солидарно взыскал в пользу "Русхимальянса" более 669,7 миллиона евро и более 30,7 миллиарда рублей (в сумме - более 93 миллиарда рублей по текущему курсу). Тогда суд взыскал солидарно с немецкой Linde GmbH, ее поручителя - материнской ирландской Linde PLC, британских Linde UK Holdings №2 Limited и Linde Russia UK Limited, а также нидерландской Linde Holdings Netherlands №3 B.V. убытки, включающие в себя более 651,9 миллиона евро неотработанного аванса, более 30,3 миллиарда рублей убытков в связи с расторжением контракта, а также около 17,8 миллиона евро и около 381 миллиона рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Этот спор вытекает из контракта от 9 сентября 2021 года стоимостью около 4,9 миллиарда евро на строительство завода по переработке сжиженного природного газа в составе комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Контракт был заключен "Русхимальянсом" как заказчиком с консорциумом из Linde GmbH и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" (сейчас – ООО "Ренконс Хэви Индастрис"). Вторая компания добровольно вернула неотработанный аванс в размере более 76,3 миллиона евро.

https://1prime.ru/20250228/sud-855343644.html

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бизнес, россия, русхимальянс, linde, газпром