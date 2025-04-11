Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Парламент Финляндии одобрил запрет сделок с недвижимостью россиянам - 11.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250411/zapret-856592968.html
Парламент Финляндии одобрил запрет сделок с недвижимостью россиянам
Парламент Финляндии одобрил запрет сделок с недвижимостью россиянам - 11.04.2025, ПРАЙМ
Парламент Финляндии одобрил запрет сделок с недвижимостью россиянам
Парламент Финляндии одобрил законопроект о запрете сделок с недвижимостью россиянам, заявил в пятницу спикер парламента Юсси Халла-ахо. | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T13:43+0300
2025-04-11T13:44+0300
бизнес
недвижимость
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:136:1024:712_1920x0_80_0_0_6961d2b2a954c1443fe596fb28f78038.jpg
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Парламент Финляндии одобрил законопроект о запрете сделок с недвижимостью россиянам, заявил в пятницу спикер парламента Юсси Халла-ахо. Правительство Финляндии 6 февраля внесло в парламент законопроект, который существенно ограничит осуществление сделок с недвижимостью россиянам. Законопроект был одобрен в первом чтении 8 апреля. "Парламент одобрил содержание законопроекта, включенного в предложение правительства HE 2/2025 vp, которое было принято в первом чтении. Второе чтение законопроекта завершено. Рассмотрение вопроса завершено", - сказал Халла-ахо на заседании, трансляция велась на сайте законодательного органа. Согласно законопроекту, разрешение на приобретение недвижимости не будет выдано лицу, страна гражданства которого может представлять угрозу национальной безопасности Финляндии. Под недвижимостью в финской правовой системе подразумеваются земельные участки, квартиры в многоквартирных домах к ней не относятся. Запрет будет также применяться к лицам, которые имеет юридический адрес на территории государства, "представляющего угрозу", или находится "под влиянием" гражданина или субъекта такого государства. Согласно предложению, полный запрет будет применяться к приобретениям, если лицо не проживает в Финляндии постоянно. Лица с двойным гражданством или постоянно проживающие в Финляндии иностранные граждане должны будут получать разрешение на приобретение участков в стране в соответствии с действующим законодательством.
https://1prime.ru/20250411/finlyandiya-856588076.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_c436207fb964e2f32960ea3b59ca36e2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, недвижимость, рф
Бизнес, Недвижимость, РФ
13:43 11.04.2025 (обновлено: 13:44 11.04.2025)
 
Парламент Финляндии одобрил запрет сделок с недвижимостью россиянам

Финский парламент одобрил проект о запрете сделок с недвижимостью россиянам

© flickr.com / stanjourdanФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© flickr.com / stanjourdan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Парламент Финляндии одобрил законопроект о запрете сделок с недвижимостью россиянам, заявил в пятницу спикер парламента Юсси Халла-ахо.
Правительство Финляндии 6 февраля внесло в парламент законопроект, который существенно ограничит осуществление сделок с недвижимостью россиянам. Законопроект был одобрен в первом чтении 8 апреля.
"Парламент одобрил содержание законопроекта, включенного в предложение правительства HE 2/2025 vp, которое было принято в первом чтении. Второе чтение законопроекта завершено. Рассмотрение вопроса завершено", - сказал Халла-ахо на заседании, трансляция велась на сайте законодательного органа.
Согласно законопроекту, разрешение на приобретение недвижимости не будет выдано лицу, страна гражданства которого может представлять угрозу национальной безопасности Финляндии. Под недвижимостью в финской правовой системе подразумеваются земельные участки, квартиры в многоквартирных домах к ней не относятся.
Запрет будет также применяться к лицам, которые имеет юридический адрес на территории государства, "представляющего угрозу", или находится "под влиянием" гражданина или субъекта такого государства. Согласно предложению, полный запрет будет применяться к приобретениям, если лицо не проживает в Финляндии постоянно. Лица с двойным гражданством или постоянно проживающие в Финляндии иностранные граждане должны будут получать разрешение на приобретение участков в стране в соответствии с действующим законодательством.
Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
В Финляндии зафиксировали рекордное число банкротств
12:15
 
БизнесНедвижимостьРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала