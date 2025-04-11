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Парламент Финляндии одобрил запрет сделок с недвижимостью россиянам

Парламент Финляндии одобрил запрет сделок с недвижимостью россиянам - 11.04.2025, ПРАЙМ

Парламент Финляндии одобрил запрет сделок с недвижимостью россиянам

Парламент Финляндии одобрил законопроект о запрете сделок с недвижимостью россиянам, заявил в пятницу спикер парламента Юсси Халла-ахо. | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T13:43+0300

2025-04-11T13:43+0300

2025-04-11T13:44+0300

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Парламент Финляндии одобрил законопроект о запрете сделок с недвижимостью россиянам, заявил в пятницу спикер парламента Юсси Халла-ахо. Правительство Финляндии 6 февраля внесло в парламент законопроект, который существенно ограничит осуществление сделок с недвижимостью россиянам. Законопроект был одобрен в первом чтении 8 апреля. "Парламент одобрил содержание законопроекта, включенного в предложение правительства HE 2/2025 vp, которое было принято в первом чтении. Второе чтение законопроекта завершено. Рассмотрение вопроса завершено", - сказал Халла-ахо на заседании, трансляция велась на сайте законодательного органа. Согласно законопроекту, разрешение на приобретение недвижимости не будет выдано лицу, страна гражданства которого может представлять угрозу национальной безопасности Финляндии. Под недвижимостью в финской правовой системе подразумеваются земельные участки, квартиры в многоквартирных домах к ней не относятся. Запрет будет также применяться к лицам, которые имеет юридический адрес на территории государства, "представляющего угрозу", или находится "под влиянием" гражданина или субъекта такого государства. Согласно предложению, полный запрет будет применяться к приобретениям, если лицо не проживает в Финляндии постоянно. Лица с двойным гражданством или постоянно проживающие в Финляндии иностранные граждане должны будут получать разрешение на приобретение участков в стране в соответствии с действующим законодательством.

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