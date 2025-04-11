Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Глава МИ-6 обещал". В Раде ужаснулись плану Зеленского - 11.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250411/zelenskiy-856598668.html
"Глава МИ-6 обещал". В Раде ужаснулись плану Зеленского
"Глава МИ-6 обещал". В Раде ужаснулись плану Зеленского - 11.04.2025, ПРАЙМ
"Глава МИ-6 обещал". В Раде ужаснулись плану Зеленского
Глава MI6 Ричард Мур пообещал главе киевского режима Владимиру Зеленскому сорвать перемирие на Украине. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Александр | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T15:00+0300
2025-04-11T15:00+0300
политика
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_eed754b641e4650637264380680e61f2.jpg
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Глава MI6 Ричард Мур пообещал главе киевского режима Владимиру Зеленскому сорвать перемирие на Украине. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем канале в Telegram."Мои источники в его окружении говорят, что сейчас они с (главой его офиса Андреем. — Прим. ред.) Ермаком надеются только на Ричарда Мура (глава МИ-6) — якобы, тот обещал им сделать все, чтобы сорвать сделку и перемирие вместе с ней", — заметил парламентарий.Дубинский также выразил уверенность, что Соединенные Штаты намерены избавиться от Зеленского до 20 апреля, а сам президент пытается оттянуть свою отставку. Он также заметил, что Зеленский лишь имитирует желание договориться, отправляя в США второсортных переговорщиков.Президентские полномочия Зеленского истекли в мае 2020 года, выборы президента в 2024 году были отменены. Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что парламент и спикер Верховной Рады считаются единственными легитимными органами власти в Украине.
https://1prime.ru/20250411/zaluzhnyy-856589807.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_97fe5d135c3dd010eed7831508df8a44.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
15:00 11.04.2025
 
"Глава МИ-6 обещал". В Раде ужаснулись плану Зеленского

Депутат Рады Дубинский: глава МИ-6 Мур пообещал Зеленскому сорвать перемирие

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Глава MI6 Ричард Мур пообещал главе киевского режима Владимиру Зеленскому сорвать перемирие на Украине. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем канале в Telegram.
"Мои источники в его окружении говорят, что сейчас они с (главой его офиса Андреем. — Прим. ред.) Ермаком надеются только на Ричарда Мура (глава МИ-6) — якобы, тот обещал им сделать все, чтобы сорвать сделку и перемирие вместе с ней", — заметил парламентарий.
Дубинский также выразил уверенность, что Соединенные Штаты намерены избавиться от Зеленского до 20 апреля, а сам президент пытается оттянуть свою отставку. Он также заметил, что Зеленский лишь имитирует желание договориться, отправляя в США второсортных переговорщиков.
Президентские полномочия Зеленского истекли в мае 2020 года, выборы президента в 2024 году были отменены. Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что парламент и спикер Верховной Рады считаются единственными легитимными органами власти в Украине.
Главком ВСУ Валерий Залужный - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
"Спали слишком долго". Залужный сделал страшный прогноз для Запада
12:55
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала