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"Глава МИ-6 обещал". В Раде ужаснулись плану Зеленского
"Глава МИ-6 обещал". В Раде ужаснулись плану Зеленского - 11.04.2025, ПРАЙМ
"Глава МИ-6 обещал". В Раде ужаснулись плану Зеленского
Глава MI6 Ричард Мур пообещал главе киевского режима Владимиру Зеленскому сорвать перемирие на Украине. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Александр | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T15:00+0300
2025-04-11T15:00+0300
2025-04-11T15:00+0300
политика
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Глава MI6 Ричард Мур пообещал главе киевского режима Владимиру Зеленскому сорвать перемирие на Украине. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем канале в Telegram."Мои источники в его окружении говорят, что сейчас они с (главой его офиса Андреем. — Прим. ред.) Ермаком надеются только на Ричарда Мура (глава МИ-6) — якобы, тот обещал им сделать все, чтобы сорвать сделку и перемирие вместе с ней", — заметил парламентарий.Дубинский также выразил уверенность, что Соединенные Штаты намерены избавиться от Зеленского до 20 апреля, а сам президент пытается оттянуть свою отставку. Он также заметил, что Зеленский лишь имитирует желание договориться, отправляя в США второсортных переговорщиков.Президентские полномочия Зеленского истекли в мае 2020 года, выборы президента в 2024 году были отменены. Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что парламент и спикер Верховной Рады считаются единственными легитимными органами власти в Украине.
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Глава МИ-6 обещал". В Раде ужаснулись плану Зеленского
Депутат Рады Дубинский: глава МИ-6 Мур пообещал Зеленскому сорвать перемирие
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Глава MI6 Ричард Мур пообещал главе киевского режима Владимиру Зеленскому сорвать перемирие на Украине. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем канале в Telegram.
"Мои источники в его окружении говорят, что сейчас они с (главой его офиса Андреем. — Прим. ред.) Ермаком надеются только на Ричарда Мура (глава МИ-6) — якобы, тот обещал им сделать все, чтобы сорвать сделку и перемирие вместе с ней", — заметил парламентарий.
Дубинский также выразил уверенность, что Соединенные Штаты намерены избавиться от Зеленского до 20 апреля, а сам президент пытается оттянуть свою отставку. Он также заметил, что Зеленский лишь имитирует желание договориться, отправляя в США второсортных переговорщиков.
Президентские полномочия Зеленского истекли в мае 2020 года, выборы президента в 2024 году были отменены. Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что парламент и спикер Верховной Рады считаются единственными легитимными органами власти в Украине.
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