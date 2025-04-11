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Патрушев оценил состояние посевов озимых зерновых в России

Патрушев оценил состояние посевов озимых зерновых в России - 11.04.2025, ПРАЙМ

Патрушев оценил состояние посевов озимых зерновых в России

Более 93% посевов озимых зерновых в России находятся в нормальном состоянии, сообщили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Патрушева, добавив, что в текущем... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T14:19+0300

2025-04-11T14:19+0300

2025-04-11T14:42+0300

экономика

сельское хозяйство

россия

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дмитрий патрушев

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Более 93% посевов озимых зерновых в России находятся в нормальном состоянии, сообщили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Патрушева, добавив, что в текущем году общая посевная площадь по прогнозу должна составить порядка 84 миллионов гектаров. "В 2025 году общая посевная площадь по прогнозу должна составить порядка 84 миллионов гектаров, это примерно на 1 миллион гектаров больше, чем фактически было в прошлом году. Из них порядка 20 миллионов гектаров находятся под озимыми. Проведенная в апреле оценка показала, что более 93% посевов озимых зерновых находятся в нормальном состоянии", - сказано в сообщении аппарата.Отмечается, что это особенно значимо, учитывая крайне сложные погодные условия прошлого года. Под яровые в этом году планируется 55,8 миллиона гектаров, в том числе почти на 600 тысяч гектаров должны увеличиться посевы масличных культур."Прошу руководство субъектов обеспечить контроль за соблюдением прогнозной структуры посевных площадей. Это своего рода гарантия сбалансированного урожая. Весенняя посевная входит в активную фазу – в полях работают аграрии уже 42 субъектов. Опережающими темпами ведется подкормка озимых. Яровыми засеяно почти 3 миллиона гектаров", – сказал Патрушев в рамках рабочей поездки в Ростовскую область.Он добавил, что в течение всего периода весенних полевых работ Минсельхоз РФ и регионы должны контролировать обеспеченность аграриев финансовыми ресурсами и средствами производства. В свою очередь правительство РФ сохраняет различные инструменты финансовой и нефинансовой поддержки. Так, на обеспечение новых льготных кредитов в 2025 году выделено более 40 миллиардов рублей, из которых 34 миллиарда предусмотрены на "короткие" кредиты. По словам вице-премьера, динамика кредитования в текущем году лучше, чем в прошлом.Кроме того, остаются меры, направленные на обновление парка сельхозтехники, в том числе льготный лизинг.Вице-премьер рассказал о продолжении планового перехода на семена собственной селекции. Для этого также предоставляются меры господдержки. По итогам 2024 года обеспеченность семенами собственной селекции составила более 67%. Патрушев подчеркнул, что именно в период весеннего сева до аграриев должна быть доведена основная часть средств федеральной государственной поддержки.

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сельское хозяйство, россия, рф, дмитрий патрушев