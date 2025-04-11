https://1prime.ru/20250411/zoloto-856577334.html
Цена на золото установила новый рекорд
Цена на золото установила новый рекорд - 11.04.2025, ПРАЙМ
Цена на золото установила новый рекорд
Стоимость золота поднимается в пятницу утром, при этом котировки установили новый рекорд, следует из данных торгов. | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T08:41+0300
2025-04-11T08:41+0300
2025-04-11T08:41+0300
экономика
рынки
торги
шанхай
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/84141/46/841414665_0:208:2900:1839_1920x0_80_0_0_fc6721ba1d650e9ee450507e069f16c3.jpg
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота поднимается в пятницу утром, при этом котировки установили новый рекорд, следует из данных торгов. По состоянию на 8.25 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 55,47 доллара, или на 1,75%, до 3 232,97 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов котировки золота достигли нового рекордного значения в 3 240,2 доллара за унцию. В это же время майский фьючерс на серебро дорожал на 1,78% - до 31,305 доллара за унцию. Спрос на золото увеличивается как на надежный актив в случае геополитической неопределенности или напряженности в мировой экономике, что поддерживает рост его котировок. "Золото - это лучшее, что сейчас существует на рынке. Беспрецедентная торговая напряженность усилила недоверие к доллару, усилив спрос на другие "активы-убежища", - цитирует агентство Блумберг исследователя драгоценных металлов в Шанхае Guotai Junan Futures Co. Лю Юйсюаня (Liu Yuxuan).
https://1prime.ru/20250410/zoloto-856562944.html
шанхай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84141/46/841414665_86:0:2815:2047_1920x0_80_0_0_dce9916536357edb77a2edb3345cc44a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, торги, шанхай, comex
Экономика, Рынки, Торги, Шанхай, Comex
Цена на золото установила новый рекорд
Цена фьючерса на золото на бирже выросла до 3 232,97 доллара за тройскую унцию
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота поднимается в пятницу утром, при этом котировки установили новый рекорд, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.25 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 55,47 доллара, или на 1,75%, до 3 232,97 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов котировки золота достигли нового рекордного значения в 3 240,2 доллара за унцию.
В это же время майский фьючерс на серебро дорожал на 1,78% - до 31,305 доллара за унцию.
Спрос на золото увеличивается как на надежный актив в случае геополитической неопределенности или напряженности в мировой экономике, что поддерживает рост его котировок.
"Золото - это лучшее, что сейчас существует на рынке. Беспрецедентная торговая напряженность усилила недоверие к доллару, усилив спрос на другие "активы-убежища", - цитирует агентство Блумберг исследователя драгоценных металлов в Шанхае Guotai Junan Futures Co. Лю Юйсюаня (Liu Yuxuan).
Выход статистики в США подстегнул цены на золото