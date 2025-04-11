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Цена на золото установила новый рекорд

Цена на золото установила новый рекорд - 11.04.2025, ПРАЙМ

Цена на золото установила новый рекорд

Стоимость золота поднимается в пятницу утром, при этом котировки установили новый рекорд, следует из данных торгов. | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T08:41+0300

2025-04-11T08:41+0300

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота поднимается в пятницу утром, при этом котировки установили новый рекорд, следует из данных торгов. По состоянию на 8.25 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 55,47 доллара, или на 1,75%, до 3 232,97 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов котировки золота достигли нового рекордного значения в 3 240,2 доллара за унцию. В это же время майский фьючерс на серебро дорожал на 1,78% - до 31,305 доллара за унцию. Спрос на золото увеличивается как на надежный актив в случае геополитической неопределенности или напряженности в мировой экономике, что поддерживает рост его котировок. "Золото - это лучшее, что сейчас существует на рынке. Беспрецедентная торговая напряженность усилила недоверие к доллару, усилив спрос на другие "активы-убежища", - цитирует агентство Блумберг исследователя драгоценных металлов в Шанхае Guotai Junan Futures Co. Лю Юйсюаня (Liu Yuxuan).

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