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Цена на золото установила новый рекорд - 11.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250411/zoloto-856577334.html
Цена на золото установила новый рекорд
Цена на золото установила новый рекорд - 11.04.2025, ПРАЙМ
Цена на золото установила новый рекорд
Стоимость золота поднимается в пятницу утром, при этом котировки установили новый рекорд, следует из данных торгов. | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T08:41+0300
2025-04-11T08:41+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота поднимается в пятницу утром, при этом котировки установили новый рекорд, следует из данных торгов. По состоянию на 8.25 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 55,47 доллара, или на 1,75%, до 3 232,97 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов котировки золота достигли нового рекордного значения в 3 240,2 доллара за унцию. В это же время майский фьючерс на серебро дорожал на 1,78% - до 31,305 доллара за унцию. Спрос на золото увеличивается как на надежный актив в случае геополитической неопределенности или напряженности в мировой экономике, что поддерживает рост его котировок. "Золото - это лучшее, что сейчас существует на рынке. Беспрецедентная торговая напряженность усилила недоверие к доллару, усилив спрос на другие "активы-убежища", - цитирует агентство Блумберг исследователя драгоценных металлов в Шанхае Guotai Junan Futures Co. Лю Юйсюаня (Liu Yuxuan).
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рынки, торги, шанхай, comex
Экономика, Рынки, Торги, Шанхай, Comex
08:41 11.04.2025
 
Цена на золото установила новый рекорд

Цена фьючерса на золото на бирже выросла до 3 232,97 доллара за тройскую унцию

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркированные слитки золота
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота поднимается в пятницу утром, при этом котировки установили новый рекорд, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.25 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 55,47 доллара, или на 1,75%, до 3 232,97 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов котировки золота достигли нового рекордного значения в 3 240,2 доллара за унцию.
В это же время майский фьючерс на серебро дорожал на 1,78% - до 31,305 доллара за унцию.
Спрос на золото увеличивается как на надежный актив в случае геополитической неопределенности или напряженности в мировой экономике, что поддерживает рост его котировок.
"Золото - это лучшее, что сейчас существует на рынке. Беспрецедентная торговая напряженность усилила недоверие к доллару, усилив спрос на другие "активы-убежища", - цитирует агентство Блумберг исследователя драгоценных металлов в Шанхае Guotai Junan Futures Co. Лю Юйсюаня (Liu Yuxuan).
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