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Стоимость золота достигла нового исторического рекорда

Стоимость золота достигла нового исторического рекорда - 11.04.2025, ПРАЙМ

Стоимость золота достигла нового исторического рекорда

Стоимость золота в пятницу днем растет более чем на 2%, обновив исторический рекорд и превысив 3 250 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T13:16+0300

2025-04-11T13:16+0300

2025-04-11T13:22+0300

экономика

золото

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу днем растет более чем на 2%, обновив исторический рекорд и превысив 3 250 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 13.16 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex подскакивает на 75,11 доллара, или на 2,36% относительно предыдущего закрытия, до 3 252,61 доллара за тройскую унцию; майского фьючерса на серебро - на 2,27%, до 31,457 доллара за унцию.

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золото