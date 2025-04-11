https://1prime.ru/20250411/zoloto-856593138.html
Аналитик оценила потенциал дальнейшего роста цен на золото
Аналитик оценила потенциал дальнейшего роста цен на золото - 11.04.2025, ПРАЙМ
Аналитик оценила потенциал дальнейшего роста цен на золото
Золото в условиях высокой макроэкономической неопределенности остается активом-убежищем, впрочем, потенциал дальнейшего роста его стоимости сужается, что... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T13:48+0300
2025-04-11T13:48+0300
2025-04-11T13:48+0300
экономика
россия
золото
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Золото в условиях высокой макроэкономической неопределенности остается активом-убежищем, впрочем, потенциал дальнейшего роста его стоимости сужается, что позволяет ещё достигнуть отметки в 3 300 долларов за тройскую унцию, то есть примерно на 1,5% от нового рекордного уровня, рассказала РИА Новости аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал" Алина Попцова. Стоимость золота в пятницу днем растет более чем на 2% относительно предыдущего закрытия, обновив исторический рекорд и превысив 3 250 долларов за тройскую унцию. Попцова допускает подъем котировок до 3 300 долларов за тройскую унцию. "Потенциал дальнейшего роста сужается, и в силу перекупленности возможна коррекция цены вниз. Но высокая макроэкономическая неопределенность, риск торможения глобальной экономики и ускорения инфляции будут поддерживать спрос на золото как актив-убежище", - резюмирует эксперт.
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россия, золото
Экономика, РОССИЯ, золото
Аналитик оценила потенциал дальнейшего роста цен на золото
Аналитик Попцова: золото в условиях неопределенности остается активом-убежищем
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Золото в условиях высокой макроэкономической неопределенности остается активом-убежищем, впрочем, потенциал дальнейшего роста его стоимости сужается, что позволяет ещё достигнуть отметки в 3 300 долларов за тройскую унцию, то есть примерно на 1,5% от нового рекордного уровня, рассказала РИА Новости аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал" Алина Попцова.
Стоимость золота в пятницу днем растет более чем на 2% относительно предыдущего закрытия, обновив исторический рекорд и превысив 3 250 долларов за тройскую унцию.
Попцова допускает подъем котировок до 3 300 долларов за тройскую унцию.
"Потенциал дальнейшего роста сужается, и в силу перекупленности возможна коррекция цены вниз. Но высокая макроэкономическая неопределенность, риск торможения глобальной экономики и ускорения инфляции будут поддерживать спрос на золото как актив-убежище", - резюмирует эксперт.
Стоимость золота достигла нового исторического рекорда