https://1prime.ru/20250412/avia-856628171.html

Прокуратура выясняет причины задержек рейсов авиакомпании Azur Air

Прокуратура выясняет причины задержек рейсов авиакомпании Azur Air - 12.04.2025, ПРАЙМ

Прокуратура выясняет причины задержек рейсов авиакомпании Azur Air

Западно-Сибирская прокуратура выясняет причины задержек рейсов авиакомпании Azur Air в Москву, Новосибирск, Пхукет и Томск, сообщает ведомство в субботу. | 12.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-12T20:47+0300

2025-04-12T20:47+0300

2025-04-12T20:47+0300

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НОВОСИБИРСК, 12 апр - ПРАЙМ. Западно-Сибирская прокуратура выясняет причины задержек рейсов авиакомпании Azur Air в Москву, Новосибирск, Пхукет и Томск, сообщает ведомство в субботу. "Сегодня (в субботу - ред.) и вчера (в пятницу - ред.) в аэропортах городов Сочи, Казань, Красноярск, Новосибирск, Пхукет (Королевство Таиланд) по техническим причинам и в связи с поздним прибытием воздушных судов авиакомпанией "Азур Эйр" объявлены задержки выполнения авиарейсов в города Москву, Новосибирск Пхукет (Королевство Таиланд), Томск", - говорится в сообщении прокуратуры. Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов и защите прав потребителей авиационных услуг. В случае нарушения прав пассажиров в период ожидания рейсов, граждане могут обратиться к дежурному прокурору, добавляется в сообщении.

https://1prime.ru/20250410/reys-856564850.html

новосибирск

пхукет

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