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Прокуратура выясняет причины задержек рейсов авиакомпании Azur Air - 12.04.2025, ПРАЙМ
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Прокуратура выясняет причины задержек рейсов авиакомпании Azur Air
Прокуратура выясняет причины задержек рейсов авиакомпании Azur Air - 12.04.2025, ПРАЙМ
Прокуратура выясняет причины задержек рейсов авиакомпании Azur Air
Западно-Сибирская прокуратура выясняет причины задержек рейсов авиакомпании Azur Air в Москву, Новосибирск, Пхукет и Томск, сообщает ведомство в субботу. | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T20:47+0300
2025-04-12T20:47+0300
бизнес
россия
новосибирск
пхукет
москва
azur air
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НОВОСИБИРСК, 12 апр - ПРАЙМ. Западно-Сибирская прокуратура выясняет причины задержек рейсов авиакомпании Azur Air в Москву, Новосибирск, Пхукет и Томск, сообщает ведомство в субботу. "Сегодня (в субботу - ред.) и вчера (в пятницу - ред.) в аэропортах городов Сочи, Казань, Красноярск, Новосибирск, Пхукет (Королевство Таиланд) по техническим причинам и в связи с поздним прибытием воздушных судов авиакомпанией "Азур Эйр" объявлены задержки выполнения авиарейсов в города Москву, Новосибирск Пхукет (Королевство Таиланд), Томск", - говорится в сообщении прокуратуры. Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов и защите прав потребителей авиационных услуг. В случае нарушения прав пассажиров в период ожидания рейсов, граждане могут обратиться к дежурному прокурору, добавляется в сообщении.
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бизнес, россия, новосибирск, пхукет, москва, azur air
Бизнес, РОССИЯ, НОВОСИБИРСК, ПХУКЕТ, МОСКВА, Azur Air
20:47 12.04.2025
 
Прокуратура выясняет причины задержек рейсов авиакомпании Azur Air

Прокуратура выясняет причины задержек рейсов Azur Air в Москву, Новосибирск, Пхукет, Томск

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПассажиры с чемоданами в аэропорту Шереметьево
Пассажиры с чемоданами в аэропорту Шереметьево - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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НОВОСИБИРСК, 12 апр - ПРАЙМ. Западно-Сибирская прокуратура выясняет причины задержек рейсов авиакомпании Azur Air в Москву, Новосибирск, Пхукет и Томск, сообщает ведомство в субботу.
"Сегодня (в субботу - ред.) и вчера (в пятницу - ред.) в аэропортах городов Сочи, Казань, Красноярск, Новосибирск, Пхукет (Королевство Таиланд) по техническим причинам и в связи с поздним прибытием воздушных судов авиакомпанией "Азур Эйр" объявлены задержки выполнения авиарейсов в города Москву, Новосибирск Пхукет (Королевство Таиланд), Томск", - говорится в сообщении прокуратуры.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов и защите прав потребителей авиационных услуг.
В случае нарушения прав пассажиров в период ожидания рейсов, граждане могут обратиться к дежурному прокурору, добавляется в сообщении.
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БизнесРОССИЯНОВОСИБИРСКПХУКЕТМОСКВАAzur Air
 
 
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