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Экс-советник президента США объяснил стремление Трампа к миру на Украине
Экс-советник президента США объяснил стремление Трампа к миру на Украине - 12.04.2025, ПРАЙМ
Экс-советник президента США объяснил стремление Трампа к миру на Украине
Трамп стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине, чтобы получить Нобелевскую премию мира, которой ранее был удостоен Барак Обама, заявил бывший... | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T18:14+0300
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Трамп стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине, чтобы получить Нобелевскую премию мира, которой ранее был удостоен Барак Обама, заявил бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.Барак Обама, занимавший пост президента США с 2009 по 2017 год, получил премию в 2009 году "за усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между людьми", таким образом став четвертым американским президентом после Теодора Рузвельта, Вудро Вильсона и Джимми Картера, который был ее удостоен. "Его (Трампа - ред.) всегда раздражал факт того, что Барак Обама получил ее (премию - ред.), и на то были веские причины, потому что Обама ее не заслуживал. Но Трамп считает: "Что ж, раз у Обамы она есть, почему ее не должен получить я?". Так что он хочет использовать миротворчество на Украине как своего рода основу для получения премии", - рассказал Болтон в ходе интервью британскому изданию Sun. Ранее Дональд Трамп заявлял, что считает себя достойным Нобелевской премии мира. Его кандидатуру также выдвигали на эту премию, в частности, заместитель председателя парламентского комитета по разведке Республики Корея Пак Сон Вон. Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта и президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляли о готовности номинировать Трампа в случае достижения им мирного урегулирования кризиса на Украине и конфликта в секторе Газа. При этом Лукашенко отметил, что Нобелевская премия мира "уже ничего не значит".
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Экс-советник президента США объяснил стремление Трампа к миру на Украине
Болтон: Трамп хочет добиться мира на Украине ради Нобелевской премии мира
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Трамп стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине, чтобы получить Нобелевскую премию мира, которой ранее был удостоен Барак Обама, заявил бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.
Барак Обама, занимавший пост президента США с 2009 по 2017 год, получил премию в 2009 году "за усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между людьми", таким образом став четвертым американским президентом после Теодора Рузвельта, Вудро Вильсона и Джимми Картера, который был ее удостоен.
"Его (Трампа - ред.) всегда раздражал факт того, что Барак Обама получил ее (премию - ред.), и на то были веские причины, потому что Обама ее не заслуживал. Но Трамп считает: "Что ж, раз у Обамы она есть, почему ее не должен получить я?". Так что он хочет использовать миротворчество на Украине как своего рода основу для получения премии", - рассказал Болтон в ходе интервью британскому изданию Sun.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что считает себя достойным Нобелевской премии мира. Его кандидатуру также выдвигали на эту премию, в частности, заместитель председателя парламентского комитета по разведке Республики Корея Пак Сон Вон. Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта и президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляли о готовности номинировать Трампа в случае достижения им мирного урегулирования кризиса на Украине и конфликта в секторе Газа. При этом Лукашенко отметил, что Нобелевская премия мира "уже ничего не значит".
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