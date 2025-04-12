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Экс-советник президента США объяснил стремление Трампа к миру на Украине

Экс-советник президента США объяснил стремление Трампа к миру на Украине - 12.04.2025, ПРАЙМ

Экс-советник президента США объяснил стремление Трампа к миру на Украине

Трамп стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине, чтобы получить Нобелевскую премию мира, которой ранее был удостоен Барак Обама, заявил бывший... | 12.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-12T18:14+0300

2025-04-12T18:14+0300

2025-04-12T18:14+0300

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Трамп стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине, чтобы получить Нобелевскую премию мира, которой ранее был удостоен Барак Обама, заявил бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.Барак Обама, занимавший пост президента США с 2009 по 2017 год, получил премию в 2009 году "за усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между людьми", таким образом став четвертым американским президентом после Теодора Рузвельта, Вудро Вильсона и Джимми Картера, который был ее удостоен. "Его (Трампа - ред.) всегда раздражал факт того, что Барак Обама получил ее (премию - ред.), и на то были веские причины, потому что Обама ее не заслуживал. Но Трамп считает: "Что ж, раз у Обамы она есть, почему ее не должен получить я?". Так что он хочет использовать миротворчество на Украине как своего рода основу для получения премии", - рассказал Болтон в ходе интервью британскому изданию Sun. Ранее Дональд Трамп заявлял, что считает себя достойным Нобелевской премии мира. Его кандидатуру также выдвигали на эту премию, в частности, заместитель председателя парламентского комитета по разведке Республики Корея Пак Сон Вон. Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта и президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляли о готовности номинировать Трампа в случае достижения им мирного урегулирования кризиса на Украине и конфликта в секторе Газа. При этом Лукашенко отметил, что Нобелевская премия мира "уже ничего не значит".

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мировая экономика, общество , украина, сша, москва, дональд трамп, барак обама, джон болтон