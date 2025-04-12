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В США оценили последствия пошлин на импорт иностранных автомобилей

В США оценили последствия пошлин на импорт иностранных автомобилей - 12.04.2025, ПРАЙМ

В США оценили последствия пошлин на импорт иностранных автомобилей

Пошлины на импорт в США иностранных автомобилей и комплектующих приведут к росту издержек американской автомобильной отрасли более чем на 100 миллиардов... | 12.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-12T19:40+0300

2025-04-12T19:40+0300

2025-04-12T19:40+0300

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ВАШИНГТОН, 12 апр - ПРАЙМ. Пошлины на импорт в США иностранных автомобилей и комплектующих приведут к росту издержек американской автомобильной отрасли более чем на 100 миллиардов долларов, следует из анализа американского Центра автомобильных исследований (CAR). По оценкам организации, общий объем дополнительных затрат автопроизводителей в США составит 107,7 миллиарда долларов. При этом крупнейшая тройка автоконцернов США General Motors, Ford и Stellantis понесет дополнительные издержки почти в 42 миллиарда долларов, пошлины также отразятся на производстве ими 6,8 миллиона транспортных средств в стране. "Современная цепочка поставок автомобилей является одновременно глобальной и комплексной, усложняя, казалось бы, простой вопрос о стоимости 25% пошлин для отрасли… автопроизводители и их поставщики часто являются многонациональными компаниями с предприятиями, разбросанными по всему миру", - прокомментировал результаты исследования старший вице-президент по исследованиям CAR Венкатеш Прасад. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. При этом действие 25-процентных пошлин на сталь и алюминий и 25-процентных пошлин на автомобили и автозапчасти не было приостановлено.

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бизнес, мировая экономика, сша, вашингтон, китай, дональд трамп, general motors, ford, stellantis