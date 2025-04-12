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В Чернобыльской зоне отчуждения открыли первую солнечную электростанцию
В Чернобыльской зоне отчуждения открыли первую солнечную электростанцию - 12.04.2025, ПРАЙМ
В Чернобыльской зоне отчуждения открыли первую солнечную электростанцию
Первую солнечную электростанцию открыли в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук. | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T23:55+0300
2025-04-12T23:55+0300
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Первую солнечную электростанцию открыли в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук. "В Чернобыльской зоне отчуждения открыли первую солнечную электростанцию. Вскоре там должна появиться еще одна СЭС", - приводит слова Гринчук агентство "РБК-Украина". По ее словам. мощность первой солнечной электростанции составляет 763 кВт, площадь застройки - почти 4000 квадратных метров. Гринчук отметила, что эта территория как никакая другая на Украине подходит для развития проектов возобновляемой энергетики - солнечной и ветровой генерации. Украинское министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов 4 апреля сообщало, что Украина и Франция рассматривают возможность запуска проектов по возобновляемой энергетике в Чернобыльской зоне отчуждения. В министерстве напомнили, что в феврале 2025 года французские компании провели предварительный анализ и отметили большой потенциал для развития "зеленой энергетики" на этой территории.
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Энергетика, УКРАИНА, МОСКВА, ФРАНЦИЯ
В Чернобыльской зоне отчуждения открыли первую солнечную электростанцию
На Украине открыли первую солнечную электростанцию в Чернобыльской зоне отчуждения
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Первую солнечную электростанцию открыли в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук.
"В Чернобыльской зоне отчуждения открыли первую солнечную электростанцию. Вскоре там должна появиться еще одна СЭС", - приводит слова Гринчук агентство "РБК-Украина".
По ее словам. мощность первой солнечной электростанции составляет 763 кВт, площадь застройки - почти 4000 квадратных метров. Гринчук отметила, что эта территория как никакая другая на Украине подходит для развития проектов возобновляемой энергетики - солнечной и ветровой генерации.
Украинское министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов 4 апреля сообщало, что Украина и Франция рассматривают возможность запуска проектов по возобновляемой энергетике в Чернобыльской зоне отчуждения. В министерстве напомнили, что в феврале 2025 года французские компании провели предварительный анализ и отметили большой потенциал для развития "зеленой энергетики" на этой территории.
Киев и Париж обсуждают проекты по возобновляемой энергетике в зоне ЧАЭС