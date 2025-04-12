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Великобритания запретила ввоз мяса и молочных продуктов из ЕС
Великобритания запретила ввоз мяса и молочных продуктов из ЕС - 12.04.2025, ПРАЙМ
Великобритания запретила ввоз мяса и молочных продуктов из ЕС
Власти Великобритании ввели ограничения на провоз мясной и молочной продукции из стран Евросоюза для предотвращения распространения ящура, сообщило министерство | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T23:44+0300
2025-04-12T23:44+0300
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Власти Великобритании ввели ограничения на провоз мясной и молочной продукции из стран Евросоюза для предотвращения распространения ящура, сообщило министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства страны."Путешественники больше не смогут ввозить в Великобританию мясо крупного рогатого скота, овец, коз и свиней, а также молочные продукты из стран ЕС для личного пользования, чтобы защитить здоровье британского скота, безопасность фермеров и продовольственную безопасность Великобритании", - сказано в заявлении министерства.Под запрет подпадают, в частности, бутерброды с указанной продукцией, сыры, обработанные и сырые мясные изделия, а также молоко.В ведомстве подчеркнули, что на данный момент случаи ящура на территории Великобритании не зарегистрированы.
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Экономика, Бизнес, Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МОСКВА, ЕС
Великобритания запретила ввоз мяса и молочных продуктов из ЕС
Великобритания запретила ввоз мясных и молочных продуктов из ЕС для профилактики ящура
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Власти Великобритании ввели ограничения на провоз мясной и молочной продукции из стран Евросоюза для предотвращения распространения ящура, сообщило министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства страны.
"Путешественники больше не смогут ввозить в Великобританию мясо крупного рогатого скота, овец, коз и свиней, а также молочные продукты из стран ЕС для личного пользования, чтобы защитить здоровье британского скота, безопасность фермеров и продовольственную безопасность Великобритании", - сказано в заявлении министерства.
Под запрет подпадают, в частности, бутерброды с указанной продукцией, сыры, обработанные и сырые мясные изделия, а также молоко.
В ведомстве подчеркнули, что на данный момент случаи ящура на территории Великобритании не зарегистрированы.
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