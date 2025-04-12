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Лавров одобрил титул "рок-звезды" дипломатии - 12.04.2025, ПРАЙМ
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Лавров одобрил титул "рок-звезды" дипломатии
Лавров одобрил титул "рок-звезды" дипломатии - 12.04.2025, ПРАЙМ
Лавров одобрил титул "рок-звезды" дипломатии
Глава МИД России Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме одобрил определение его в качестве "рок-звезды" дипломатии, отметив, что не видит ничего... | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T14:37+0300
2025-04-12T14:37+0300
политика
россия
общество
анталья
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венесуэла
сергей лавров
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АНТАЛЬЯ, 12 апр - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме одобрил определение его в качестве "рок-звезды" дипломатии, отметив, что не видит ничего плохого в подобной оценке. Ведущий дискуссии, в которой участвовал министр, указал на его многолетний дипломатический опыт и отметил, что Лавров, вероятно, самый популярный участник форума после президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. После этого ведущий с иронией поинтересовался у главы МИД РФ, каково быть "рок-звездой" дипломатии, вызвав одобрительный смех аудитории. "Думаю, если есть главы государств, выступающие настоящими рок-звездами, то нет ничего плохого в том, чтобы дипломаты были теми, кто они есть. И если людям это нравится, если люди думают, что это весело, пусть так и будет", - с юмором ответил Лавров. Четвертый дипломатический форум проходит в Анталье с 11 по 13 апреля. Тема 2025 года - "Возвращение дипломатии в раздробленный мир". Глава МИД РФ провел на полях мероприятия ряд встреч с коллегами из других государств, в том числе из Турции и Венесуэлы.
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россия, общество , анталья, турция, венесуэла, сергей лавров, реджеп тайип эрдоган, мид рф
Политика, РОССИЯ, Общество , Анталья, ТУРЦИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, Сергей Лавров, Реджеп Тайип Эрдоган, МИД РФ
14:37 12.04.2025
 
Лавров одобрил титул "рок-звезды" дипломатии

Глава МИД Лавров одобрил титул "рок-звезды" дипломатии на форуме в Анталье

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АНТАЛЬЯ, 12 апр - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме одобрил определение его в качестве "рок-звезды" дипломатии, отметив, что не видит ничего плохого в подобной оценке.
Ведущий дискуссии, в которой участвовал министр, указал на его многолетний дипломатический опыт и отметил, что Лавров, вероятно, самый популярный участник форума после президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. После этого ведущий с иронией поинтересовался у главы МИД РФ, каково быть "рок-звездой" дипломатии, вызвав одобрительный смех аудитории.
"Думаю, если есть главы государств, выступающие настоящими рок-звездами, то нет ничего плохого в том, чтобы дипломаты были теми, кто они есть. И если людям это нравится, если люди думают, что это весело, пусть так и будет", - с юмором ответил Лавров.
Четвертый дипломатический форум проходит в Анталье с 11 по 13 апреля. Тема 2025 года - "Возвращение дипломатии в раздробленный мир". Глава МИД РФ провел на полях мероприятия ряд встреч с коллегами из других государств, в том числе из Турции и Венесуэлы.
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ПолитикаРОССИЯОбществоАнтальяТУРЦИЯВЕНЕСУЭЛАСергей ЛавровРеджеп Тайип ЭрдоганМИД РФ
 
 
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