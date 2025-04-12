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Кирилл Александрович Дмитриев. Биографическая справка

Кирилл Александрович Дмитриев. Биографическая справка - 12.04.2025, ПРАЙМ

Кирилл Александрович Дмитриев. Биографическая справка

Российский государственный деятель, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор... | 12.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-12T00:45+0300

2025-04-12T00:45+0300

2025-04-12T00:45+0300

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Российский государственный деятель, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отмечает в субботу 50-летие. Ниже приводится биографическая справка. Российский государственный деятель, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Александрович Дмитриев родился 12 апреля 1975 года в Киеве (Украинская ССР, ныне – Украина). В 1996 году окончил с отличием Стэнфордский университет, получил степень бакалавра экономики, в 2000 году с отличием окончил бизнес-школу Гарвардского университета, получил степень магистра делового администрирования (MBA). В 1996-1999 годах работал в инвестиционном банке Goldman Sachs Group в Нью-Йорке и международной консалтинговой компании McKinsey & Company. В 2000-2002 годах занимал должности заместителя генерального директора, управляющего директора департамента управленческого консультирования в компании "Информационные Бизнес Системы" (IBS). В 2002-2007 годах был директором по инвестициям в фонде Delta Private Equity, управляющем прямыми инвестициями в перспективные российские компании. Занял должность управляющего директора и стал партнером. В 2005-2006 годах – председатель Российской ассоциации прямого и венчурного инвестирования (РАВИ), первого в России профессионального объединения ведущих специалистов в области прямых и венчурных инвестиций. В 2007-2011 годах – управляющий партнер и президент фонда прямых инвестиций Icon Private Equity. Организовал ряд крупных сделок: продажу Delta Bank концерну General Electric, продажу ипотечного банка Delta Credit банковской группе Société Générale, продажу акций холдинга "СТС Медиа" фонду Fidelity Investments, продажа канала ТВ3 холдингу "Профмедиа". С 2011 года является генеральным директором акционерного общества "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций". Фонд был создан по инициативе президента РФ Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина для привлечения прямых инвестиций в Россию. В декабре 2021 года полномочия Дмитриева на этом посту были в очередной раз продлены на пять лет. В 2012 году в рамках председательства РФ на встрече G20 возглавил группу "Инвестиции и инфраструктура". В декабре 2021 года распоряжением президенте РФ был назначен одним из членов Делового Совета БРИКС на 2022-2024 годы, в августе 2024 года распоряжением президента РФ – одним из членов Делового консультативного совета форума АТЭС. 23 февраля 2025 года указом президента РФ Кирилл Дмитриев назначен спецпредставителем главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. В феврале 2025 года Кирилл Дмитриев был включен в состав российскую делегации для российско-американских переговоров в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). 3 апреля 2025 года Дмитриев по поручению Владимира Путина встречался в Вашингтоне с ключевыми чиновниками администрации Дональда Трампа. По словам главы РФПИ, на переговорах обсуждались многие вопросы по восстановлению российско-американских отношений, в том числе экономическое сотрудничество и возобновление прямого авиасообщения. Кирилл Дмитриев стал первым высокопоставленным российским чиновником, посетившим столицу США после февраля 2022 года. Как сообщал телеканал CNN со ссылкой на американский источник, Кирилл Дмитриев сыграл важную роль в подготовке обмена задержанного на Кипре по запросу США россиянина Артура Петрова на осужденную за госизмену Ксению Карелину, который прошел 10 апреля 2025 года. В CNN отметили, что обмен обсуждался Россией и США некоторое время, но дискуссии "обрели форму"… когда Дмитриев посетил Вашингтон. По информации зарубежных СМИ, Дмитриев участвовал также в переговорах, по итогам которых в феврале 2025 года США освободили россиянина Александра Винника, в Соединенные Штаты вернулся осужденный в России экс-дипломат Марк Фогель. Кирилл Дмитриев входит в советы директоров ОАО "РЖД", ПАО "Транснефть", и др. Является членом попечительских советов МГУ имени М.В. Ломоносова, Фонда "История Отечества", председателем попечительских советов Российского института театрального искусства – ГИТИС, и Государственного музея Востока. Награжден орденом Александра Невского (2017), орденом Почета (2020), отмечен Почетной грамотой президента РФ (2015). Удостоен высоких государственных наград зарубежных стран: орденом Почетного легиона (Франция, 2018), орденом имени короля Абдель Азиза II степени (Саудовская Аравия, 2019), орден Дружбы (Казахстан, 2021). В 2010 году был включен в список Молодых глобальных лидеров Всемирного экономического форума в Давосе. В 2011 году авторитетный журнал Private Equity International включил Дмитриева в список ста самых влиятельных представителей отрасли прямых иностранных инвестиций в мире. Кирилл Дмитриев женат. Его жена Наталья Валерьевна Попова – инициатор создания и ведущая телевизионных программ о науке, топ-менеджер компании "Иннопрактика".

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финансы, рф, сша, саудовская аравия, кирилл дмитриев, владимир путин, дмитрий медведев, cnn, гарвардский университет, general electric