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Эксперт оценил шансы Великобритании и Франции на включение в ДСНВ-3
Эксперт оценил шансы Великобритании и Франции на включение в ДСНВ-3 - 12.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил шансы Великобритании и Франции на включение в ДСНВ-3
Великобритания и Франция вряд ли пойдут на включение их ракет в общий уровень ДСНВ-3 с США, так как считают свои силы независимыми потенциалами сдерживания,... | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T01:12+0300
2025-04-12T01:12+0300
2025-04-12T01:12+0300
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Великобритания и Франция вряд ли пойдут на включение их ракет в общий уровень ДСНВ-3 с США, так как считают свои силы независимыми потенциалами сдерживания, говорится в работе Института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН, которая есть в распоряжении РИА Новости.
"Стратегические отношения России, с одной стороны, и Великобритании с Францией, с другой, имеют характер взаимного ядерного сдерживания, но их потенциалы далеко не равны и весьма асимметричны. Две европейские державы вряд ли пойдут на включение их ракет в общий уровень ДСНВ-3 с США, поскольку считают свои силы независимыми потенциалами сдерживания", - сообщается в статье доктора исторических наук Алексея Арбатова.
По мнению ученого, для США такой вариант правовым образом закрепил бы преимущество России на 14% по развернутым носителям и на 30% - по боезарядам.
"Вашингтон едва ли согласится на это как по принципиальным соображениям, так и в свете ожидаемого наращивания ядерного потенциала Китая", - заключил Арбатов.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию Российской Федерации заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде, чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в договоре была передана американской стороне 28 февраля.
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Эксперт оценил шансы Великобритании и Франции на включение в ДСНВ-3
Эксперт Арбатов: Британия и Франция вряд ли включат ракеты в общий уровень ДСНВ-3 с США
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Великобритания и Франция вряд ли пойдут на включение их ракет в общий уровень ДСНВ-3 с США, так как считают свои силы независимыми потенциалами сдерживания, говорится в работе Института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН, которая есть в распоряжении РИА Новости.
"Стратегические отношения России, с одной стороны, и Великобритании с Францией, с другой, имеют характер взаимного ядерного сдерживания, но их потенциалы далеко не равны и весьма асимметричны. Две европейские державы вряд ли пойдут на включение их ракет в общий уровень ДСНВ-3 с США, поскольку считают свои силы независимыми потенциалами сдерживания", - сообщается в статье доктора исторических наук Алексея Арбатова.
По мнению ученого, для США такой вариант правовым образом закрепил бы преимущество России на 14% по развернутым носителям и на 30% - по боезарядам.
"Вашингтон едва ли согласится на это как по принципиальным соображениям, так и в свете ожидаемого наращивания ядерного потенциала Китая", - заключил Арбатов.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию Российской Федерации заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде, чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в договоре была передана американской стороне 28 февраля.