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Церемония открытия ЭКСПО-2025 началась в Осаке - 12.04.2025, ПРАЙМ
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Церемония открытия ЭКСПО-2025 началась в Осаке
Церемония открытия ЭКСПО-2025 началась в Осаке - 12.04.2025, ПРАЙМ
Церемония открытия ЭКСПО-2025 началась в Осаке
Торжественная церемония открытия Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в присутствии императора Нарухито, императрицы Масако, наследного принца Акисино с супругой,... | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T08:13+0300
2025-04-12T08:13+0300
япония
выставка
экспо
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ОСАКА, 12 апр – ПРАЙМ. Торжественная церемония открытия Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в присутствии императора Нарухито, императрицы Масако, наследного принца Акисино с супругой, премьер-министра Сигэру Исибы и губернатора префектуры Осака Хирофуми Ёсимуры началась на искусственном острове Юмэсима в Осаке, передает корреспондент агентства РИА Новости. Церемония проходит при повышенных мерах безопасности: вокруг места проведения мероприятия дежурит большое количество сотрудников полиции, а в главный зал большинство журналистов, аккредитованных для освещения ЭКСПО, не пустили и разместили в медиацентре. Как ожидается, на церемонии открытия император Нарухито выступит с речью, а принц Акисино, являющийся почетным президентом выставки, обратится со вступительным словом. ЭКСПО-2025 откроется 13 апреля на искусственном острове Юмэсима в японской префектуре Осака и продлится до 13 октября. Талисманом мероприятия стало причудливое создание синего цвета по имени Мяку-Мяку, на голове и в руках которого помещен логотип выставки из множества красных сфер. В ЭКСПО-2025 примут участие 158 стран и регионов, а также семь международных организаций. Территория выставки состоит из восьми зон. Три из них, где находятся павильоны компаний и рестораны, а также тематические павильоны, в том числе посвященный знаменитому аниме "Гандам", расположены за пределами "большого кольца", представляющего собой многоуровневую прогулочную зону, которая уже была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое крытое деревянное строение. Еще пять зон, где расположены павильоны около 160 стран и регионов, а также международных организаций, находятся внутри "большого кольца". Философия выставки - "единство в многообразии", поэтому, как убедилась во время медиапоказа корреспондент РИА Новости, многие страны выбрали концепции, отражающие переплетение прошлого, настоящего и будущего, людей и природы, традиций и технологий. Другой отчетливой тенденцией выставки стала иммерсивность. Почти в каждом павильоне, где побывала корреспондент агентства, был или огромный экран, или зона, где выводится визуальный эффект на 180 градусов, или различные тематические приборы, которые необходимо было носить в руках. В течение 184 дней, согласно ожиданиям организаторов, выставка привлечет около 28,2 миллиона посетителей, причем в первый день ожидается более 140 тысяч посетителей.
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япония, выставка, экспо
ЯПОНИЯ, выставка, ЭКСПО
08:13 12.04.2025
 
Церемония открытия ЭКСПО-2025 началась в Осаке

Во всемирной выставке ЭКСПО-2025 примут участие 158 стран и регионов

© fotolia.com / Claudio DiviziaФлаг Японии
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2025
© fotolia.com / Claudio Divizia
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ОСАКА, 12 апр – ПРАЙМ. Торжественная церемония открытия Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в присутствии императора Нарухито, императрицы Масако, наследного принца Акисино с супругой, премьер-министра Сигэру Исибы и губернатора префектуры Осака Хирофуми Ёсимуры началась на искусственном острове Юмэсима в Осаке, передает корреспондент агентства РИА Новости.
Церемония проходит при повышенных мерах безопасности: вокруг места проведения мероприятия дежурит большое количество сотрудников полиции, а в главный зал большинство журналистов, аккредитованных для освещения ЭКСПО, не пустили и разместили в медиацентре.
Как ожидается, на церемонии открытия император Нарухито выступит с речью, а принц Акисино, являющийся почетным президентом выставки, обратится со вступительным словом.
ЭКСПО-2025 откроется 13 апреля на искусственном острове Юмэсима в японской префектуре Осака и продлится до 13 октября. Талисманом мероприятия стало причудливое создание синего цвета по имени Мяку-Мяку, на голове и в руках которого помещен логотип выставки из множества красных сфер.
В ЭКСПО-2025 примут участие 158 стран и регионов, а также семь международных организаций.
Территория выставки состоит из восьми зон. Три из них, где находятся павильоны компаний и рестораны, а также тематические павильоны, в том числе посвященный знаменитому аниме "Гандам", расположены за пределами "большого кольца", представляющего собой многоуровневую прогулочную зону, которая уже была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое крытое деревянное строение. Еще пять зон, где расположены павильоны около 160 стран и регионов, а также международных организаций, находятся внутри "большого кольца".
Философия выставки - "единство в многообразии", поэтому, как убедилась во время медиапоказа корреспондент РИА Новости, многие страны выбрали концепции, отражающие переплетение прошлого, настоящего и будущего, людей и природы, традиций и технологий.
Другой отчетливой тенденцией выставки стала иммерсивность. Почти в каждом павильоне, где побывала корреспондент агентства, был или огромный экран, или зона, где выводится визуальный эффект на 180 градусов, или различные тематические приборы, которые необходимо было носить в руках.
В течение 184 дней, согласно ожиданиям организаторов, выставка привлечет около 28,2 миллиона посетителей, причем в первый день ожидается более 140 тысяч посетителей.
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