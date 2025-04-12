Кому вернут переплату за электричество по новым правилам

МОСКВА, 12 апр – ПРАЙМ. Правительство Российской Федерации приняло постановление от 20 февраля 2025 г. N 183, которое вступило в законную силу со дня его официального опубликования - 21 февраля 2025 года.Во исполнение данного постановления исполнительным органам субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов не позднее 1 марта 2025 года надлежало принять решения о пересмотре с 1 января 2025 года диапазонов объемов потребления электрической энергии (мощности), поставляемой населению и потребителям с учетом введения сезонного коэффициента до 1,8 в отопительный период.В соответствии с пунктом 4 Постановления стоимость электрической энергии (мощности), поставленной населению и потребителям, за январь и февраль 2025 года подлежит перерасчету исходя из новых диапазонов объемов потребления электрической энергии.ФАС России в целях формирования единого системного подхода к применению дифференцированных по объемам потребления электрической энергии тарифов для населения и приравненных категорий потребителей с 1 января на 2025 год выпустила письмо с разъяснениями от 28 февраля 2025 г. N ГМ/18229/25 "О применении сезонного коэффициента".На кого это распространяется?Перерасчет и последующее определение стоимости электрической энергии по диапазонам объемов потребления с учетом примененного сезонного коэффициента осуществляется в отношении оборудованных электроотопительными установками негазифицированных жилых и садовых домов, в том числе находящихся на земельных участках садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, при наличии зарегистрированного права собственности или иного предусмотренного законом права на указанные объекты.Должно быть выполнено три условия:Соблюдение указанных условий подтверждается соответствующими документами о праве собственности, об отсутствии газификации объекта, а также об отоплении жилого (садового дома) с применением электроотопительной установки.Документы, подтверждающие, что отопление происходит с применением электроотопительной установки:Для проверки фактов газификации жилых (садовых) домов гарантирующие поставщики могут обратиться в газораспределительные организации или органы местного самоуправления с запросом перечня жилых и садовых домов, подключенных к централизованной системе газоснабжения. Диапазоны потребленияС 2025 года в России работают дифференцированные по объему потребления тарифы на электроэнергию. Первый диапазон (льготный) - от 0 до 3900 кВт/ч в месяц. Второй диапазон (расширенный) - от 3901 до 6000 кВт/ч в месяц. Третий (коммерческий) - от 6001 кВт/ч в месяц, но к нему сезонный коэффициент не применяется. Цена электроэнергии устанавливается в каждом регионе своя, и, соответственно, она вырастает в зависимости от диапазона потребления.В чем смысл применения сезонного коэффициента?Использование коэффициента позволяет увеличить объем потребления электроэнергии на отопительный сезон в рамках одного диапазона.Так, льготный диапазон с учетом коэффициента 1,8 может быть продлен до 7020 кВт/ч в месяц. Второй диапазон - до 10 800 кВт/ч в месяц.Цена за электроэнергию в первом диапазоне ниже, чем во втором диапазоне, соответственно введение сезонного коэффициента, увеличение предельных значений по диапазонам позволяет населению платить за электроэнергию меньше, чем если бы коэффициента не было.Максимальный уровень коэффициента 1,8, но он может быть и ниже. Решение о его размере принимают сами субъекты Федерации.Применение тарифа не в рамках диапазона – нарушение законодательства. Поставщики обязаны сделать перерасчет выставленных платежей за январь и февраль 2025 года с учетом применения коэффициента и новых диапазонов.Автор - Ольга Леонова, кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова
МОСКВА, 12 апр – ПРАЙМ. Правительство Российской Федерации приняло постановление от 20 февраля 2025 г. N 183, которое вступило в законную силу со дня его официального опубликования - 21 февраля 2025 года.
Во исполнение данного постановления исполнительным органам субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов не позднее 1 марта 2025 года надлежало принять решения о пересмотре с 1 января 2025 года диапазонов объемов потребления электрической энергии (мощности), поставляемой населению и потребителям с учетом введения сезонного коэффициента до 1,8 в отопительный период.
В соответствии с пунктом 4 Постановления стоимость электрической энергии (мощности), поставленной населению и потребителям, за январь и февраль 2025 года подлежит перерасчету исходя из новых диапазонов объемов потребления электрической энергии.
ФАС России в целях формирования единого системного подхода к применению дифференцированных по объемам потребления электрической энергии тарифов для населения и приравненных категорий потребителей с 1 января на 2025 год выпустила письмо с разъяснениями от 28 февраля 2025 г. N ГМ/18229/25 "О применении сезонного коэффициента".
Кабмин уточнит действие коэффициента на тарифы на электричество
20 февраля, 13:41
На кого это распространяется?
Перерасчет и последующее определение стоимости электрической энергии по диапазонам объемов потребления с учетом примененного сезонного коэффициента осуществляется в отношении оборудованных электроотопительными установками негазифицированных жилых и садовых домов, в том числе находящихся на земельных участках садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, при наличии зарегистрированного права собственности или иного предусмотренного законом права на указанные объекты.
Должно быть выполнено три условия:
1.
Наличие права собственности на жилой или садовый дом (или иное право, предусмотренное законом);
2.
Объект не должен быть газифицирован;
3.
отопление жилого (садового дома) осуществляется с применением электроотопительной установки.
Соблюдение указанных условий подтверждается соответствующими документами о праве собственности, об отсутствии газификации объекта, а также об отоплении жилого (садового дома) с применением электроотопительной установки.
Документы, подтверждающие, что отопление происходит с применением электроотопительной установки:
технический паспорт жилого помещения;
проектная документация или иные документы технического учета, если в них отражен данный способ отопления;
технический паспорт на электроотопительную установку;
акт осмотра гарантирующего поставщика (энергосбытовой/энергоснабжающей) организации), с которым потребитель ведет расчеты и (или) осмотром сетевой организации или осмотром представителя садоводческого некоммерческого товарищества (в отношении садовых участков (домов), расчеты за электрическую энергию (мощность) по которым ведутся с указанным товариществом);
иные документы, подтверждающие наличие соответствующего оборудования.
Для проверки фактов газификации жилых (садовых) домов гарантирующие поставщики могут обратиться в газораспределительные организации или органы местного самоуправления с запросом перечня жилых и садовых домов, подключенных к централизованной системе газоснабжения.
Диапазоны потребления
С 2025 года в России работают дифференцированные по объему потребления тарифы на электроэнергию. Первый диапазон (льготный) - от 0 до 3900 кВт/ч в месяц. Второй диапазон (расширенный) - от 3901 до 6000 кВт/ч в месяц. Третий (коммерческий) - от 6001 кВт/ч в месяц, но к нему сезонный коэффициент не применяется. Цена электроэнергии устанавливается в каждом регионе своя, и, соответственно, она вырастает в зависимости от диапазона потребления.
В чем смысл применения сезонного коэффициента?
Использование коэффициента позволяет увеличить объем потребления электроэнергии на отопительный сезон в рамках одного диапазона.
Так, льготный диапазон с учетом коэффициента 1,8 может быть продлен до 7020 кВт/ч в месяц. Второй диапазон - до 10 800 кВт/ч в месяц.
Цена за электроэнергию в первом диапазоне ниже, чем во втором диапазоне, соответственно введение сезонного коэффициента, увеличение предельных значений по диапазонам позволяет населению платить за электроэнергию меньше, чем если бы коэффициента не было.
Максимальный уровень коэффициента 1,8, но он может быть и ниже. Решение о его размере принимают сами субъекты Федерации.
Применение тарифа не в рамках диапазона – нарушение законодательства. Поставщики обязаны сделать перерасчет выставленных платежей за январь и февраль 2025 года с учетом применения коэффициента и новых диапазонов.
Автор - Ольга Леонова, кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова
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