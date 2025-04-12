Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"От Зеленского ждать нечего": Европа в шоке после встречи Путина и Уиткоффа - 12.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250412/evropa-856620656.html
"От Зеленского ждать нечего": Европа в шоке после встречи Путина и Уиткоффа
"От Зеленского ждать нечего": Европа в шоке после встречи Путина и Уиткоффа - 12.04.2025, ПРАЙМ
"От Зеленского ждать нечего": Европа в шоке после встречи Путина и Уиткоффа
Читатели французского издания Le Figaro подвергли критике статью, посвящённую встрече спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с президентом России... | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T10:33+0300
2025-04-12T10:34+0300
политика
европа
киев
владимир зеленский
общество
le figaro
россия
владимир путин
сша
стив уиткофф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/0b/856606813_0:16:2785:1583_1920x0_80_0_0_0a1856516879b05080c7c5e8a2b7f9c3.jpg
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Читатели французского издания Le Figaro подвергли критике статью, посвящённую встрече спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным.В своих комментариях они выразили мнение, что Владимир Зеленский не должен принимать участие в процессе мирного урегулирования украинского конфликта."И отлично. От Зеленского, упрямствующего в желании продолжать конфликт, ждать уже нечего — так что в конечном счете все будет решено российско-американским соглашением", — написал один из читателей.Кроме того, некоторые комментаторы возложили ответственность за затягивание кризиса на европейские страны, которые продолжают оказывать финансовую и военную поддержку Киеву. Они считают, что такие действия лишь способствуют дальнейшему кровопролитию и мешают достижению мира.Один из читателей также выразил мнение, что Европа фактически вовлечена в прокси-войну против России, следуя за Соединёнными Штатами. Он указал на то, что Запад оказался в тупике, не зная, как выйти из конфликта, не признав при этом своё поражение."Этого конфликта хотели американцы, а их примеру последовали европейцы &lt;…&gt;. Поскольку конфликт явно проигран, остается лишь сохранять лицо", — резюмировал он.Сообщается, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в Россию с деловым визитом в пятницу утром. В ходе визита он провёл переговоры с Владимиром Путиным в Президентской библиотеке, которые длились четыре с половиной часа. Согласно информации на сайте Кремля, основное внимание в ходе встречи было уделено вопросам, связанным с урегулированием ситуации на Украине.
https://1prime.ru/20250411/peregovory-856615365.html
европа
киев
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/0b/856606813_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1bdb544714300f1a615c1f57e7153723.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, киев, владимир зеленский, общество , le figaro, россия, владимир путин, сша, стив уиткофф
Политика, ЕВРОПА, Киев, Владимир Зеленский, Общество , Le Figaro, РОССИЯ, Владимир Путин, США, Стив Уиткофф
10:33 12.04.2025 (обновлено: 10:34 12.04.2025)
 
"От Зеленского ждать нечего": Европа в шоке после встречи Путина и Уиткоффа

Читатели французской газеты обвинили Европу и Зеленского в затягивании конфликта

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился со со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
Президент Владимир Путин встретился со со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Читатели французского издания Le Figaro подвергли критике статью, посвящённую встрече спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным.
В своих комментариях они выразили мнение, что Владимир Зеленский не должен принимать участие в процессе мирного урегулирования украинского конфликта.
"И отлично. От Зеленского, упрямствующего в желании продолжать конфликт, ждать уже нечего — так что в конечном счете все будет решено российско-американским соглашением", — написал один из читателей.
Кроме того, некоторые комментаторы возложили ответственность за затягивание кризиса на европейские страны, которые продолжают оказывать финансовую и военную поддержку Киеву. Они считают, что такие действия лишь способствуют дальнейшему кровопролитию и мешают достижению мира.
Один из читателей также выразил мнение, что Европа фактически вовлечена в прокси-войну против России, следуя за Соединёнными Штатами. Он указал на то, что Запад оказался в тупике, не зная, как выйти из конфликта, не признав при этом своё поражение.
"Этого конфликта хотели американцы, а их примеру последовали европейцы <…>. Поскольку конфликт явно проигран, остается лишь сохранять лицо", — резюмировал он.
Сообщается, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в Россию с деловым визитом в пятницу утром. В ходе визита он провёл переговоры с Владимиром Путиным в Президентской библиотеке, которые длились четыре с половиной часа. Согласно информации на сайте Кремля, основное внимание в ходе встречи было уделено вопросам, связанным с урегулированием ситуации на Украине.
* Генеральный директор УК Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на открытии Международного инвестиционного форума Сочи-2014 - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
Глава РФПИ дал оценку переговорам с Уиткоффом
Вчера, 23:26
 
ПолитикаЕВРОПАКиевВладимир ЗеленскийОбществоLe FigaroРОССИЯВладимир ПутинСШАСтив Уиткофф
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала