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"От Зеленского ждать нечего": Европа в шоке после встречи Путина и Уиткоффа

"От Зеленского ждать нечего": Европа в шоке после встречи Путина и Уиткоффа - 12.04.2025, ПРАЙМ

"От Зеленского ждать нечего": Европа в шоке после встречи Путина и Уиткоффа

Читатели французского издания Le Figaro подвергли критике статью, посвящённую встрече спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с президентом России... | 12.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-12T10:33+0300

2025-04-12T10:33+0300

2025-04-12T10:34+0300

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Читатели французского издания Le Figaro подвергли критике статью, посвящённую встрече спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным.В своих комментариях они выразили мнение, что Владимир Зеленский не должен принимать участие в процессе мирного урегулирования украинского конфликта."И отлично. От Зеленского, упрямствующего в желании продолжать конфликт, ждать уже нечего — так что в конечном счете все будет решено российско-американским соглашением", — написал один из читателей.Кроме того, некоторые комментаторы возложили ответственность за затягивание кризиса на европейские страны, которые продолжают оказывать финансовую и военную поддержку Киеву. Они считают, что такие действия лишь способствуют дальнейшему кровопролитию и мешают достижению мира.Один из читателей также выразил мнение, что Европа фактически вовлечена в прокси-войну против России, следуя за Соединёнными Штатами. Он указал на то, что Запад оказался в тупике, не зная, как выйти из конфликта, не признав при этом своё поражение."Этого конфликта хотели американцы, а их примеру последовали европейцы <…>. Поскольку конфликт явно проигран, остается лишь сохранять лицо", — резюмировал он.Сообщается, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в Россию с деловым визитом в пятницу утром. В ходе визита он провёл переговоры с Владимиром Путиным в Президентской библиотеке, которые длились четыре с половиной часа. Согласно информации на сайте Кремля, основное внимание в ходе встречи было уделено вопросам, связанным с урегулированием ситуации на Украине.

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европа

киев

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европа, киев, владимир зеленский, общество , le figaro, россия, владимир путин, сша, стив уиткофф