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Европа может отказаться от партнерства с США ради Китая, пишет FT

Европа может отказаться от партнерства с США ради Китая, пишет FT - 12.04.2025, ПРАЙМ

Европа может отказаться от партнерства с США ради Китая, пишет FT

Европа может отказаться от партнерства с США, соблазнившись перспективой доступа к китайскому рынку на фоне множества вызовов, стоящих перед европейскими... | 12.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-12T15:19+0300

2025-04-12T15:19+0300

2025-04-12T15:19+0300

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Европа может отказаться от партнерства с США, соблазнившись перспективой доступа к китайскому рынку на фоне множества вызовов, стоящих перед европейскими странами, пишет обозреватель Орен Касс в Financial Times.По его мнению, в многополярном мире США возглавят альянс экономики и безопасности, опирающийся на крупные рыночные демократии, а Китаю будет отведена собственная сфера влияния. Участие в американском блоке потребует сбалансированной торговли, инициатив в сфере безопасности и вытеснения Китая с рынков.Вероятно, на такие условия согласятся Мексика, Канада, Япония и Индия. Однако участие Европы под вопросом. "Стратегия США основывается на том, что наиболее ценные союзники предпочтут партнерство с Америкой, а не Китаем, даже при условии пересмотра договоренностей, что потребует от них большей отдачи. В большинстве случаев это кажется беспроигрышным вариантом. Но в случае с Европой вопрос стоит более остро", - отмечается в материале издания. В частности, Германии, ради устранения торгового дисбаланса с США, придется отказаться от экспортоориентированной модели, стимулировать внутреннее потребление и покупать больше американских товаров, а также взять на себя ведущую роль в укреплении европейской обороны.Кроме того, Европа сталкивается с демографическим спадом, неэффективной энергетической политикой, кризисом демократической легитимности и дефицитом инноваций.Автор материала считает, что европейские лидеры могут не захотеть идти на жертвы ради партнерства с США, учитывая привлекательность китайского рынка.Ранее Handelsblatt сообщало о переговорах ЕС и Китая об отмене европейских пошлин на китайские электромобили, но Еврокомиссия заявила, что ситуация остается неизменной.

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мировая экономика, сша, китай, европа, дональд трамп, ес, financial times, handelsblatt