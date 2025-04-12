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Европа может отказаться от партнерства с США ради Китая, пишет FT - 12.04.2025, ПРАЙМ
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Европа может отказаться от партнерства с США ради Китая, пишет FT
Европа может отказаться от партнерства с США ради Китая, пишет FT - 12.04.2025, ПРАЙМ
Европа может отказаться от партнерства с США ради Китая, пишет FT
Европа может отказаться от партнерства с США, соблазнившись перспективой доступа к китайскому рынку на фоне множества вызовов, стоящих перед европейскими... | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T15:19+0300
2025-04-12T15:19+0300
политика
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Европа может отказаться от партнерства с США, соблазнившись перспективой доступа к китайскому рынку на фоне множества вызовов, стоящих перед европейскими странами, пишет обозреватель Орен Касс в Financial Times.По его мнению, в многополярном мире США возглавят альянс экономики и безопасности, опирающийся на крупные рыночные демократии, а Китаю будет отведена собственная сфера влияния. Участие в американском блоке потребует сбалансированной торговли, инициатив в сфере безопасности и вытеснения Китая с рынков.Вероятно, на такие условия согласятся Мексика, Канада, Япония и Индия. Однако участие Европы под вопросом. "Стратегия США основывается на том, что наиболее ценные союзники предпочтут партнерство с Америкой, а не Китаем, даже при условии пересмотра договоренностей, что потребует от них большей отдачи. В большинстве случаев это кажется беспроигрышным вариантом. Но в случае с Европой вопрос стоит более остро", - отмечается в материале издания. В частности, Германии, ради устранения торгового дисбаланса с США, придется отказаться от экспортоориентированной модели, стимулировать внутреннее потребление и покупать больше американских товаров, а также взять на себя ведущую роль в укреплении европейской обороны.Кроме того, Европа сталкивается с демографическим спадом, неэффективной энергетической политикой, кризисом демократической легитимности и дефицитом инноваций.Автор материала считает, что европейские лидеры могут не захотеть идти на жертвы ради партнерства с США, учитывая привлекательность китайского рынка.Ранее Handelsblatt сообщало о переговорах ЕС и Китая об отмене европейских пошлин на китайские электромобили, но Еврокомиссия заявила, что ситуация остается неизменной.
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мировая экономика, сша, китай, европа, дональд трамп, ес, financial times, handelsblatt
Политика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, ЕВРОПА, Дональд Трамп, ЕС, Financial Times, Handelsblatt
15:19 12.04.2025
 
Европа может отказаться от партнерства с США ради Китая, пишет FT

FT: Европа может отказаться от партнерства с США ради доступа к китайскому рынку

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Европа может отказаться от партнерства с США, соблазнившись перспективой доступа к китайскому рынку на фоне множества вызовов, стоящих перед европейскими странами, пишет обозреватель Орен Касс в Financial Times.
По его мнению, в многополярном мире США возглавят альянс экономики и безопасности, опирающийся на крупные рыночные демократии, а Китаю будет отведена собственная сфера влияния. Участие в американском блоке потребует сбалансированной торговли, инициатив в сфере безопасности и вытеснения Китая с рынков.
Вероятно, на такие условия согласятся Мексика, Канада, Япония и Индия. Однако участие Европы под вопросом. "Стратегия США основывается на том, что наиболее ценные союзники предпочтут партнерство с Америкой, а не Китаем, даже при условии пересмотра договоренностей, что потребует от них большей отдачи. В большинстве случаев это кажется беспроигрышным вариантом. Но в случае с Европой вопрос стоит более остро", - отмечается в материале издания.
В частности, Германии, ради устранения торгового дисбаланса с США, придется отказаться от экспортоориентированной модели, стимулировать внутреннее потребление и покупать больше американских товаров, а также взять на себя ведущую роль в укреплении европейской обороны.
Кроме того, Европа сталкивается с демографическим спадом, неэффективной энергетической политикой, кризисом демократической легитимности и дефицитом инноваций.
Автор материала считает, что европейские лидеры могут не захотеть идти на жертвы ради партнерства с США, учитывая привлекательность китайского рынка.
Ранее Handelsblatt сообщало о переговорах ЕС и Китая об отмене европейских пошлин на китайские электромобили, но Еврокомиссия заявила, что ситуация остается неизменной.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2025
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ПолитикаМировая экономикаСШАКИТАЙЕВРОПАДональд ТрампЕСFinancial TimesHandelsblatt
 
 
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