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Россия и Индонезия начали переговоры о сотрудничестве в космической сфере - 12.04.2025, ПРАЙМ
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Россия и Индонезия начали переговоры о сотрудничестве в космической сфере
Россия и Индонезия начали переговоры о сотрудничестве в космической сфере - 12.04.2025, ПРАЙМ
Россия и Индонезия начали переговоры о сотрудничестве в космической сфере
Переговоры между России и Индонезией о сотрудничестве в космической сфере начались сегодня, заявил РИА Новости посол России в Индонезии Сергей Толченов. | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T08:54+0300
2025-04-12T08:54+0300
россия
технологии
индонезия
джакарта
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ДЖАКАРТА, 12 апр – ПРАЙМ. Переговоры между России и Индонезией о сотрудничестве в космической сфере начались сегодня, заявил РИА Новости посол России в Индонезии Сергей Толченов. "У нашего двустороннего сотрудничества в космической сфере есть будущее. Что касается конкретных направлений и сфер, я считаю, что это как раз предмет тех переговоров, которые сегодня начинаются, будут идти в ближайшие дни и будут продолжаться в дальнейшем. Самое главное, что есть интерес с индонезийской стороны. Они действительно хотят войти в этот достаточно узкий круг космических держав", - рассказал посол. По его словам, Индонезия думает о том, чтобы стать одной из немногих стран, где будут свои космодромы. "Они думают о том, чтобы тоже направить своих космонавтов в космос, о том, как расширять свою спутниковую группировку и использовать для этого российские технологии, в том числе и ракетные. Поэтому направлений действительно очень много. И самое главное, что, как и во многих других отраслях передовой техники, мы, Россия, можем все это предложить - все эти технологии, все эти решения", - отметил Толченов. Сегодня в столице Индонезии Джакарте прошла церемония возложения цветов к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину.
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россия, технологии, индонезия, джакарта
РОССИЯ, Технологии, ИНДОНЕЗИЯ, Джакарта
08:54 12.04.2025
 
Россия и Индонезия начали переговоры о сотрудничестве в космической сфере

Посол Толченов: Россия и Индонезия начали переговоры о сотрудничестве в космической сфере

© РИА Новости . Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкГорода мира. Джакарта
Города мира. Джакарта - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости . Файед Эль-Гезири
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ДЖАКАРТА, 12 апр – ПРАЙМ. Переговоры между России и Индонезией о сотрудничестве в космической сфере начались сегодня, заявил РИА Новости посол России в Индонезии Сергей Толченов.
"У нашего двустороннего сотрудничества в космической сфере есть будущее. Что касается конкретных направлений и сфер, я считаю, что это как раз предмет тех переговоров, которые сегодня начинаются, будут идти в ближайшие дни и будут продолжаться в дальнейшем. Самое главное, что есть интерес с индонезийской стороны. Они действительно хотят войти в этот достаточно узкий круг космических держав", - рассказал посол.
По его словам, Индонезия думает о том, чтобы стать одной из немногих стран, где будут свои космодромы.
"Они думают о том, чтобы тоже направить своих космонавтов в космос, о том, как расширять свою спутниковую группировку и использовать для этого российские технологии, в том числе и ракетные. Поэтому направлений действительно очень много. И самое главное, что, как и во многих других отраслях передовой техники, мы, Россия, можем все это предложить - все эти технологии, все эти решения", - отметил Толченов.
Сегодня в столице Индонезии Джакарте прошла церемония возложения цветов к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину.
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