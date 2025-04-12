https://1prime.ru/20250412/indoneziya-856619487.html

Россия и Индонезия начали переговоры о сотрудничестве в космической сфере

Россия и Индонезия начали переговоры о сотрудничестве в космической сфере - 12.04.2025, ПРАЙМ

Россия и Индонезия начали переговоры о сотрудничестве в космической сфере

Переговоры между России и Индонезией о сотрудничестве в космической сфере начались сегодня, заявил РИА Новости посол России в Индонезии Сергей Толченов. | 12.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-12T08:54+0300

2025-04-12T08:54+0300

2025-04-12T08:54+0300

россия

технологии

индонезия

джакарта

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854056015_0:133:3071:1860_1920x0_80_0_0_f93b74c03b73af9eee16e9fba1b8270b.jpg

ДЖАКАРТА, 12 апр – ПРАЙМ. Переговоры между России и Индонезией о сотрудничестве в космической сфере начались сегодня, заявил РИА Новости посол России в Индонезии Сергей Толченов. "У нашего двустороннего сотрудничества в космической сфере есть будущее. Что касается конкретных направлений и сфер, я считаю, что это как раз предмет тех переговоров, которые сегодня начинаются, будут идти в ближайшие дни и будут продолжаться в дальнейшем. Самое главное, что есть интерес с индонезийской стороны. Они действительно хотят войти в этот достаточно узкий круг космических держав", - рассказал посол. По его словам, Индонезия думает о том, чтобы стать одной из немногих стран, где будут свои космодромы. "Они думают о том, чтобы тоже направить своих космонавтов в космос, о том, как расширять свою спутниковую группировку и использовать для этого российские технологии, в том числе и ракетные. Поэтому направлений действительно очень много. И самое главное, что, как и во многих других отраслях передовой техники, мы, Россия, можем все это предложить - все эти технологии, все эти решения", - отметил Толченов. Сегодня в столице Индонезии Джакарте прошла церемония возложения цветов к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину.

https://1prime.ru/20250411/katar-856614071.html

индонезия

джакарта

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, технологии, индонезия, джакарта