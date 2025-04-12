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Инфляция в Аргентине в марте ускорилась до 3,7%

Инфляция в Аргентине в марте ускорилась до 3,7% - 12.04.2025, ПРАЙМ

Инфляция в Аргентине в марте ускорилась до 3,7%

Инфляция в Аргентине в марте ускорилась до 3,7% по сравнению с февралем, набрав с начала года 8,6%, сообщил национальный институт статистики. | 12.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-12T02:03+0300

2025-04-12T02:03+0300

2025-04-12T02:03+0300

экономика

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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 апр - ПРАЙМ. Инфляция в Аргентине в марте ускорилась до 3,7% по сравнению с февралем, набрав с начала года 8,6%, сообщил национальный институт статистики. "Потребительские цены выросли на 3,7% в марте 2025 года по сравнению с февралем, в годовом выражении - на 55,9%. За три месяца (инфляция - ред.) набрала 8,6%", - отмечается в докладе. Больше всего выросли цены на услуги образования (21,6%) и продукты питания (5,9%), меньше всего - на услуги в сфере культуры (0,2%). В феврале инфляция по сравнению с январем 2025 года составила 2,4%. Инфляция в Аргентине в 2024 году значительно замедлилась по сравнению с 2023-м годом, но осталась трехзначной - на уровне 117,8%. Президент Аргентины Хавьер Милей, пришедший к власти в декабре 2023 года, назвал борьбу с инфляцией одной из основных задач своего правительства.

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мировая экономика, аргентина, буэнос-айрес