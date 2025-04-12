Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инфляция в Аргентине в марте ускорилась до 3,7% - 12.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250412/infljatsija-856616926.html
Инфляция в Аргентине в марте ускорилась до 3,7%
Инфляция в Аргентине в марте ускорилась до 3,7% - 12.04.2025, ПРАЙМ
Инфляция в Аргентине в марте ускорилась до 3,7%
Инфляция в Аргентине в марте ускорилась до 3,7% по сравнению с февралем, набрав с начала года 8,6%, сообщил национальный институт статистики. | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T02:03+0300
2025-04-12T02:03+0300
экономика
мировая экономика
аргентина
буэнос-айрес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856616926.jpg?1744412632
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 апр - ПРАЙМ. Инфляция в Аргентине в марте ускорилась до 3,7% по сравнению с февралем, набрав с начала года 8,6%, сообщил национальный институт статистики. "Потребительские цены выросли на 3,7% в марте 2025 года по сравнению с февралем, в годовом выражении - на 55,9%. За три месяца (инфляция - ред.) набрала 8,6%", - отмечается в докладе. Больше всего выросли цены на услуги образования (21,6%) и продукты питания (5,9%), меньше всего - на услуги в сфере культуры (0,2%). В феврале инфляция по сравнению с январем 2025 года составила 2,4%. Инфляция в Аргентине в 2024 году значительно замедлилась по сравнению с 2023-м годом, но осталась трехзначной - на уровне 117,8%. Президент Аргентины Хавьер Милей, пришедший к власти в декабре 2023 года, назвал борьбу с инфляцией одной из основных задач своего правительства.
аргентина
буэнос-айрес
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, аргентина, буэнос-айрес
Экономика, Мировая экономика, АРГЕНТИНА, БУЭНОС-АЙРЕС
02:03 12.04.2025
 
Инфляция в Аргентине в марте ускорилась до 3,7%

Инфляция в Аргентине в марте ускорилась до 3,7%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 апр - ПРАЙМ. Инфляция в Аргентине в марте ускорилась до 3,7% по сравнению с февралем, набрав с начала года 8,6%, сообщил национальный институт статистики.
"Потребительские цены выросли на 3,7% в марте 2025 года по сравнению с февралем, в годовом выражении - на 55,9%. За три месяца (инфляция - ред.) набрала 8,6%", - отмечается в докладе.
Больше всего выросли цены на услуги образования (21,6%) и продукты питания (5,9%), меньше всего - на услуги в сфере культуры (0,2%).
В феврале инфляция по сравнению с январем 2025 года составила 2,4%.
Инфляция в Аргентине в 2024 году значительно замедлилась по сравнению с 2023-м годом, но осталась трехзначной - на уровне 117,8%.
Президент Аргентины Хавьер Милей, пришедший к власти в декабре 2023 года, назвал борьбу с инфляцией одной из основных задач своего правительства.
 
ЭкономикаМировая экономикаАРГЕНТИНАБУЭНОС-АЙРЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала