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В Белом доме пригрозили Китае ответом на дополнительные пошлины

В Белом доме пригрозили Китае ответом на дополнительные пошлины - 12.04.2025, ПРАЙМ

В Белом доме пригрозили Китае ответом на дополнительные пошлины

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что если руководство Китая продолжит применять контрмеры в ответ на дополнительные пошлины США,... | 12.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-12T00:30+0300

2025-04-12T00:30+0300

2025-04-12T00:30+0300

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ВАШИНГТОН, 12 апр - ПРАЙМ. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что если руководство Китая продолжит применять контрмеры в ответ на дополнительные пошлины США, "будет нехорошо". "Президент будет великодушным, если Китай проявит намерение заключить сделку с США. Если Китай продолжит отвечать, это нехорошо для Китая. США сильнейшая, лучшая экономика в мире. Как доказательство: более 75 стран позвонили администрации немедленно, чтобы заключить сделку. Президент хочет сделать то, что правильно для американского народа", - сказала Левитт на брифинге. Она не стала отвечать, ждет ли Трамп, что власти КНР сделают первый шаг и объявят о желании начать переговоры. По ее словам, американские "союзники ясно говорят, что они нуждаются в США" их рынках и клиентской базе. "Вы видели премьер-министра (Израиля) Бенджамина Нетаньяху в Овальном кабинете. Мы слышали от Южной Кореи, от Японии, президент разговаривал с Вьетнамом, Италия прибывает на следующей неделе. Они нуждаются в США", - сказала Левитт. Она подчеркнула, что пошлины для Китая остаются на уровне 145%, а с другими Трамп планирует заключить сделки за 90 дней, на которые объявил паузу в применении пошлин, хотя тарифы и повышены до 10%. Президент США делает то, о чем десятилетия есть согласие между демократами и республиканцами, заявила Левитт. "Хороший прогресс сделан, более 15 предложений уже на столе, учитывая, что прошли дни. Мы слышали от 75 стран", - сказала она. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

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мировая экономика, китай, сша, кнр