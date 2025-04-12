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Китай увеличил пошлины на импорт из США до 125%

Китай увеличил пошлины на импорт из США до 125% - 12.04.2025, ПРАЙМ

Китай увеличил пошлины на импорт из США до 125%

Китай с субботы в качестве ответных мер на действия руководства в Вашингтоне увеличивает дополнительные пошлины на товары из США до 125%. | 12.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-12T02:46+0300

2025-04-12T02:46+0300

2025-04-12T02:46+0300

экономика

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дональд трамп

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ван и

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ПЕКИН, 12 апр - ПРАЙМ. Китай с субботы в качестве ответных мер на действия руководства в Вашингтоне увеличивает дополнительные пошлины на товары из США до 125%. В пятницу комитет тарификации и классификации при государственном совете КНР объявил, что с субботы дополнительные тарифные пошлины на импортируемые из США товары будут скорректированы. В заявлении, размещенном на официальном сайте комитета в пятницу, отмечалось, что введение США ненормально высоких пошлин в отношении Китая серьезно нарушает правила международной торговли и противоречит основным экономическим законам и здравому смыслу, а также представляет собой акт запугивания и принуждения. "Тарифная ставка будет скорректирована с 84% до 125%", - указывалось в сообщении комитета. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Он также выразил готовность к переговорам по торговым вопросам. Базовая минимальная ставка составила 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнял американский министр финансов Скотт Бессент. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга. В ответ госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США, а с четверга повысил их до 84%. Трамп пообещал дополнительные пошлины к уже объявленным, если власти в Пекине не откажутся от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник сообщила, что Соединенные Штаты повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды. Посольство КНР в Вашингтоне ранее сказало РИА Новости, что Китай не откажется от контрмер, а переговоры Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе: "угрозы в адрес Китая - неправильный способ взаимодействия". В среду Трамп заявил, что США немедленно повышают пошлины в отношении товаров из КНР до 125%, а с четверга - до 145%. Глава МИД КНР Ван И ранее в интервью РИА Новости заявил, что повышение Соединенными Штатами пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого руководства в Вашингтоне. Он также подчеркнул, что КНР ответит самым решительным образом, если Штаты не прекратят экономическое давление на Китай. Ранее глава центра экономики России Исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин заявил РИА Новости, что соглашение между Пекином и Вашингтоном по торговым вопросам может быть достигнуто только при условии взаимовыгодного сотрудничества, выгодного обеим сторонам. По мнению эксперта, невозможно достичь соглашения, просто удовлетворив интересы США и пожертвовав при этом интересами Китая.

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мировая экономика, пекин, вашингтон, сша, дональд трамп, скотт бессент, ван и