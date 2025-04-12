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РАН озвучила основную задачу экипажа Российской орбитальной станции - 12.04.2025, ПРАЙМ
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РАН озвучила основную задачу экипажа Российской орбитальной станции
РАН озвучила основную задачу экипажа Российской орбитальной станции - 12.04.2025, ПРАЙМ
РАН озвучила основную задачу экипажа Российской орбитальной станции
Главной задачей, которую будут решать экипажи будущей Российской орбитальной станции, станет исследование человека и возможностей организовать длительный... | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T12:16+0300
2025-04-12T12:16+0300
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Главной задачей, которую будут решать экипажи будущей Российской орбитальной станции, станет исследование человека и возможностей организовать длительный пилотруемый полет в дальнем космосе, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент РАН Сергей Чернышёв. "Главная задача, конечно, исследование самого человека. Всё-таки человек никогда не перестанет мечтать о выходе за пределы земного пространства, освоении новых планет, исследовании зарождения жизни в нашей Вселенной. А это потребует длительного пребывания человека в условиях с повышенной радиацией и длительной невесомости. Как это повлияет на человека, должно быть детально исследовано", - сказал Чернышёв. Он уточнил, что полярная орбита станции позволит "максимально приблизиться именно к условиям дальнего космоса для освоения Марса или Луны". За счёт проводимых в таких условиях экспериментов, можно будет лучше понять, каким образом человек может в них функционировать, и как защитить его от вредных воздействий, например, радиации, влияния потоков заряженных частиц. По словам Чернышёва, его коллеги из секции медико-биологических исследований Научного совета РАН по космосу уже подготовили программу проведения научных исследований на отдельном медико-биологическом модуле, который мог бы появиться в составе РОС. Кроме того, исследования на полярной орбите дадут возможность лучше понимать вопросы гелиогеофизики (то есть взаимодействия Солнца и Земли), прогнозировать солнечную активность и магнитные бури.
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ран, россия, технологии, космос
РАН, РОССИЯ, Технологии, космос
12:16 12.04.2025
 
РАН озвучила основную задачу экипажа Российской орбитальной станции

РАН: задачей экипажа РОС будет исследование человека перед полетами в дальний космос

© Фото : ESA/Alexander Gerst!Вид на Землю с МКС
!Вид на Землю с МКС - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2025
© Фото : ESA/Alexander Gerst
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Главной задачей, которую будут решать экипажи будущей Российской орбитальной станции, станет исследование человека и возможностей организовать длительный пилотруемый полет в дальнем космосе, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент РАН Сергей Чернышёв.
"Главная задача, конечно, исследование самого человека. Всё-таки человек никогда не перестанет мечтать о выходе за пределы земного пространства, освоении новых планет, исследовании зарождения жизни в нашей Вселенной. А это потребует длительного пребывания человека в условиях с повышенной радиацией и длительной невесомости. Как это повлияет на человека, должно быть детально исследовано", - сказал Чернышёв.
Он уточнил, что полярная орбита станции позволит "максимально приблизиться именно к условиям дальнего космоса для освоения Марса или Луны". За счёт проводимых в таких условиях экспериментов, можно будет лучше понять, каким образом человек может в них функционировать, и как защитить его от вредных воздействий, например, радиации, влияния потоков заряженных частиц.
По словам Чернышёва, его коллеги из секции медико-биологических исследований Научного совета РАН по космосу уже подготовили программу проведения научных исследований на отдельном медико-биологическом модуле, который мог бы появиться в составе РОС.
Кроме того, исследования на полярной орбите дадут возможность лучше понимать вопросы гелиогеофизики (то есть взаимодействия Солнца и Земли), прогнозировать солнечную активность и магнитные бури.
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РАНРОССИЯТехнологиикосмос
 
 
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