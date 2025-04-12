https://1prime.ru/20250412/kuban-856618414.html

На Кубани из-за падения фрагментов БПЛА повреждены ж/д пути

На Кубани из-за падения фрагментов БПЛА повреждены ж/д пути - 12.04.2025, ПРАЙМ

На Кубани из-за падения фрагментов БПЛА повреждены ж/д пути

Контактные сети железнодорожных путей повреждены на Кубани из-за падения фрагментов БПЛА, пострадавших нет, приостановлено движение поездов, сообщается в... | 12.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-12T07:41+0300

2025-04-12T07:41+0300

2025-04-12T07:41+0300

россия

москва

кубань

рф

минобороны рф

ржд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856618414.jpg?1744432890

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Контактные сети железнодорожных путей повреждены на Кубани из-за падения фрагментов БПЛА, пострадавших нет, приостановлено движение поездов, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью над Краснодарским краем был сбит БПЛА. "Ночью 12 апреля из-за падения фрагментов БПЛА в станице Васюринской Динского района повреждены контактные сети ж/д путей. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают специальные и экстренные службы, аварийная бригада РЖД. Также движение поездов на данном участке временно приостановлено, по состоянию на 07.00 мск задержан один пассажирский поезд.

москва

кубань

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, кубань, рф, минобороны рф, ржд