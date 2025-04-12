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На Кубани из-за падения фрагментов БПЛА повреждены ж/д пути
На Кубани из-за падения фрагментов БПЛА повреждены ж/д пути - 12.04.2025, ПРАЙМ
На Кубани из-за падения фрагментов БПЛА повреждены ж/д пути
Контактные сети железнодорожных путей повреждены на Кубани из-за падения фрагментов БПЛА, пострадавших нет, приостановлено движение поездов, сообщается в... | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T07:41+0300
2025-04-12T07:41+0300
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Контактные сети железнодорожных путей повреждены на Кубани из-за падения фрагментов БПЛА, пострадавших нет, приостановлено движение поездов, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью над Краснодарским краем был сбит БПЛА.
"Ночью 12 апреля из-за падения фрагментов БПЛА в станице Васюринской Динского района повреждены контактные сети ж/д путей. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают специальные и экстренные службы, аварийная бригада РЖД. Также движение поездов на данном участке временно приостановлено, по состоянию на 07.00 мск задержан один пассажирский поезд.
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РОССИЯ, МОСКВА, КУБАНЬ, РФ, Минобороны РФ, РЖД
На Кубани из-за падения фрагментов БПЛА повреждены ж/д пути
На Кубани из-за падения фрагментов БПЛА повреждены контактные сети ж/д путей
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Контактные сети железнодорожных путей повреждены на Кубани из-за падения фрагментов БПЛА, пострадавших нет, приостановлено движение поездов, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью над Краснодарским краем был сбит БПЛА.
"Ночью 12 апреля из-за падения фрагментов БПЛА в станице Васюринской Динского района повреждены контактные сети ж/д путей. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают специальные и экстренные службы, аварийная бригада РЖД. Также движение поездов на данном участке временно приостановлено, по состоянию на 07.00 мск задержан один пассажирский поезд.