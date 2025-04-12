Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров прокомментировал позицию Трампа по решению украинского конфликта - 12.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250412/lavrov-856624204.html
Лавров прокомментировал позицию Трампа по решению украинского конфликта
Лавров прокомментировал позицию Трампа по решению украинского конфликта - 12.04.2025, ПРАЙМ
Лавров прокомментировал позицию Трампа по решению украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп - это один из немногих западных лидеров, понимающих, что решить украинский конфликт можно только устранив его первопричины, заявил... | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T14:57+0300
2025-04-12T14:57+0300
политика
мировая экономика
общество
сша
анталья
украина
дональд трамп
сергей лавров
мид рф
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855669306_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2dc16ab8477c0448fcdce4c85ce6e0e.jpg
АНТАЛЬЯ, 12 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп - это один из немногих западных лидеров, понимающих, что решить украинский конфликт можно только устранив его первопричины, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Единственный способ решить проблему и достичь устойчивого мира - устранить первопричины (конфликта - ред.). Президент Трамп стал первым и пока, думаю, чуть ли не единственным западным лидером, который неоднократно повторял, что втягивать Украину в НАТО было ошибкой. И это одна из первопричин, на которую мы указывали так много раз", - сказал он, выступая на Анталийском дипломатическом форуме. Как отметил Лавров, США понимают необходимость решения территориальных вопросов в контексте украинского урегулирования. "Они признают, что территориальные вопросы должны быть решены в контексте установления долгосрочного урегулирования", - сказал он.В контексте территорий Лавров также подчеркнул, что Россия в первую очередь обеспокоена не проблемой территорий, а проблемой людей, которые на них проживают, поскольку на данный момент Украина фактически лишает жителей таких городов, как Одесса, "всех человеческих прав".
https://1prime.ru/20250412/lavrov-856623921.html
сша
анталья
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855669306_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8176079771d83f61bbb750c04fb8ce30.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , сша, анталья, украина, дональд трамп, сергей лавров, мид рф, нато
Политика, Мировая экономика, Общество , США, Анталья, УКРАИНА, Дональд Трамп, Сергей Лавров, МИД РФ, НАТО
14:57 12.04.2025
 
Лавров прокомментировал позицию Трампа по решению украинского конфликта

Лавров: Трамп понимает, что решить конфликт можно только устранив его первопричины

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНТАЛЬЯ, 12 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп - это один из немногих западных лидеров, понимающих, что решить украинский конфликт можно только устранив его первопричины, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Единственный способ решить проблему и достичь устойчивого мира - устранить первопричины (конфликта - ред.). Президент Трамп стал первым и пока, думаю, чуть ли не единственным западным лидером, который неоднократно повторял, что втягивать Украину в НАТО было ошибкой. И это одна из первопричин, на которую мы указывали так много раз", - сказал он, выступая на Анталийском дипломатическом форуме.
Как отметил Лавров, США понимают необходимость решения территориальных вопросов в контексте украинского урегулирования.
"Они признают, что территориальные вопросы должны быть решены в контексте установления долгосрочного урегулирования", - сказал он.
В контексте территорий Лавров также подчеркнул, что Россия в первую очередь обеспокоена не проблемой территорий, а проблемой людей, которые на них проживают, поскольку на данный момент Украина фактически лишает жителей таких городов, как Одесса, "всех человеческих прав".
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2025
Лавров отметил потенциал в развитии российско-американских отношений
14:38
 
ПолитикаМировая экономикаОбществоСШААнтальяУКРАИНАДональд ТрампСергей ЛавровМИД РФНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала