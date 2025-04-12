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Лавров прокомментировал позицию Трампа по решению украинского конфликта
Лавров прокомментировал позицию Трампа по решению украинского конфликта - 12.04.2025, ПРАЙМ
Лавров прокомментировал позицию Трампа по решению украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп - это один из немногих западных лидеров, понимающих, что решить украинский конфликт можно только устранив его первопричины, заявил... | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T14:57+0300
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АНТАЛЬЯ, 12 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп - это один из немногих западных лидеров, понимающих, что решить украинский конфликт можно только устранив его первопричины, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Единственный способ решить проблему и достичь устойчивого мира - устранить первопричины (конфликта - ред.). Президент Трамп стал первым и пока, думаю, чуть ли не единственным западным лидером, который неоднократно повторял, что втягивать Украину в НАТО было ошибкой. И это одна из первопричин, на которую мы указывали так много раз", - сказал он, выступая на Анталийском дипломатическом форуме. Как отметил Лавров, США понимают необходимость решения территориальных вопросов в контексте украинского урегулирования. "Они признают, что территориальные вопросы должны быть решены в контексте установления долгосрочного урегулирования", - сказал он.В контексте территорий Лавров также подчеркнул, что Россия в первую очередь обеспокоена не проблемой территорий, а проблемой людей, которые на них проживают, поскольку на данный момент Украина фактически лишает жителей таких городов, как Одесса, "всех человеческих прав".
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Политика, Мировая экономика, Общество , США, Анталья, УКРАИНА, Дональд Трамп, Сергей Лавров, МИД РФ, НАТО
Лавров прокомментировал позицию Трампа по решению украинского конфликта
Лавров: Трамп понимает, что решить конфликт можно только устранив его первопричины
АНТАЛЬЯ, 12 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп - это один из немногих западных лидеров, понимающих, что решить украинский конфликт можно только устранив его первопричины, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Единственный способ решить проблему и достичь устойчивого мира - устранить первопричины (конфликта - ред.). Президент Трамп стал первым и пока, думаю, чуть ли не единственным западным лидером, который неоднократно повторял, что втягивать Украину в НАТО было ошибкой. И это одна из первопричин, на которую мы указывали так много раз", - сказал он, выступая на Анталийском дипломатическом форуме.
Как отметил Лавров, США понимают необходимость решения территориальных вопросов в контексте украинского урегулирования.
"Они признают, что территориальные вопросы должны быть решены в контексте установления долгосрочного урегулирования", - сказал он.
В контексте территорий Лавров также подчеркнул, что Россия в первую очередь обеспокоена не проблемой территорий, а проблемой людей, которые на них проживают, поскольку на данный момент Украина фактически лишает жителей таких городов, как Одесса, "всех человеческих прав".
Лавров отметил потенциал в развитии российско-американских отношений