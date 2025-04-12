https://1prime.ru/20250412/lavrov-856624378.html

Россия не контактировала с украинской стороной в Анталье, заявил Лавров

Россия не контактировала с украинской стороной в Анталье, заявил Лавров - 12.04.2025, ПРАЙМ

Россия не контактировала с украинской стороной в Анталье, заявил Лавров

У российской стороны не было контактов с представителями Украины на полях Анталийского дипломатического форума, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 12.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-12T15:08+0300

2025-04-12T15:08+0300

2025-04-12T15:08+0300

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АНТАЛЬЯ, 12 апр - ПРАЙМ. У российской стороны не было контактов с представителями Украины на полях Анталийского дипломатического форума, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Насколько мне известно, нет", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме, отвечая на вопрос ведущего, были ли прямые или непрямые контакты в Анталье с украинской стороной. "Я приехал сюда работать", - добавил Лавров.

https://1prime.ru/20250412/lavrov-856624204.html

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россия, анталья, украина, мид рф, сергей лавров