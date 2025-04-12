https://1prime.ru/20250412/lavrov-856624378.html
Россия не контактировала с украинской стороной в Анталье, заявил Лавров
Россия не контактировала с украинской стороной в Анталье, заявил Лавров - 12.04.2025, ПРАЙМ
Россия не контактировала с украинской стороной в Анталье, заявил Лавров
У российской стороны не было контактов с представителями Украины на полях Анталийского дипломатического форума, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T15:08+0300
2025-04-12T15:08+0300
2025-04-12T15:08+0300
политика
россия
анталья
украина
мид рф
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854345585_0:0:3038:1710_1920x0_80_0_0_a7e9093f207adf06b5145de8007c0d87.jpg
АНТАЛЬЯ, 12 апр - ПРАЙМ. У российской стороны не было контактов с представителями Украины на полях Анталийского дипломатического форума, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Насколько мне известно, нет", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме, отвечая на вопрос ведущего, были ли прямые или непрямые контакты в Анталье с украинской стороной. "Я приехал сюда работать", - добавил Лавров.
https://1prime.ru/20250412/lavrov-856624204.html
анталья
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854345585_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_347dbdd88a9f27a0092fbf9a3d01658b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анталья, украина, мид рф, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, Анталья, УКРАИНА, МИД РФ, Сергей Лавров
Россия не контактировала с украинской стороной в Анталье, заявил Лавров
Лавров: у России не было контактов с Украиной на Анталийском дипломатическом форуме
АНТАЛЬЯ, 12 апр - ПРАЙМ. У российской стороны не было контактов с представителями Украины на полях Анталийского дипломатического форума, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Насколько мне известно, нет", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме, отвечая на вопрос ведущего, были ли прямые или непрямые контакты в Анталье с украинской стороной.
"Я приехал сюда работать", - добавил Лавров.
Лавров прокомментировал позицию Трампа по решению украинского конфликта