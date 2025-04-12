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Россия не контактировала с украинской стороной в Анталье, заявил Лавров - 12.04.2025, ПРАЙМ
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Россия не контактировала с украинской стороной в Анталье, заявил Лавров
Россия не контактировала с украинской стороной в Анталье, заявил Лавров - 12.04.2025, ПРАЙМ
Россия не контактировала с украинской стороной в Анталье, заявил Лавров
У российской стороны не было контактов с представителями Украины на полях Анталийского дипломатического форума, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T15:08+0300
2025-04-12T15:08+0300
политика
россия
анталья
украина
мид рф
сергей лавров
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АНТАЛЬЯ, 12 апр - ПРАЙМ. У российской стороны не было контактов с представителями Украины на полях Анталийского дипломатического форума, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Насколько мне известно, нет", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме, отвечая на вопрос ведущего, были ли прямые или непрямые контакты в Анталье с украинской стороной. "Я приехал сюда работать", - добавил Лавров.
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россия, анталья, украина, мид рф, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, Анталья, УКРАИНА, МИД РФ, Сергей Лавров
15:08 12.04.2025
 
Россия не контактировала с украинской стороной в Анталье, заявил Лавров

Лавров: у России не было контактов с Украиной на Анталийском дипломатическом форуме

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча глав МИД РФ и Армении С. Лаврова и А. Мирзояна
Встреча глав МИД РФ и Армении С. Лаврова и А. Мирзояна - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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АНТАЛЬЯ, 12 апр - ПРАЙМ. У российской стороны не было контактов с представителями Украины на полях Анталийского дипломатического форума, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Насколько мне известно, нет", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме, отвечая на вопрос ведущего, были ли прямые или непрямые контакты в Анталье с украинской стороной.
"Я приехал сюда работать", - добавил Лавров.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2025
Лавров прокомментировал позицию Трампа по решению украинского конфликта
14:57
 
ПолитикаРОССИЯАнтальяУКРАИНАМИД РФСергей Лавров
 
 
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