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Лавров сообщил о передаче Турции списка атак Киева с начала моратория

Лавров сообщил о передаче Турции списка атак Киева с начала моратория - 12.04.2025, ПРАЙМ

Лавров сообщил о передаче Турции списка атак Киева с начала моратория

Российская сторона передала Турции список ударов Киева по энергообъектам РФ с начала действия моратория, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 12.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-12T15:17+0300

2025-04-12T15:17+0300

2025-04-12T15:17+0300

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АНТАЛЬЯ, 12 апр - ПРАЙМ. Российская сторона передала Турции список ударов Киева по энергообъектам РФ с начала действия моратория, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я передал нашим турецким коллегам, министру (иностранных дел Турции Хакану - ред.) Фидану то же, что мы передали американцам, в ООН, ОБСЕ - список фактов, где задокументированы украинские атаки по российской энергоинфраструктуре за последние три недели", - сказал он в ходе выступления на Анталийском дипломатическом форуме. Как отметил Лавров, несмотря на мораторий на удары по энергоинфраструктуре, киевский режим почти каждый день наносил удары по российским энергообьектам. 18 марта состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Одной из тем разговора являлся украинский конфликт и его урегулирование. В ходе беседы американский лидер выдвинул предложение о взаимном отказе России и Украины от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, которое поддержал Путин. Позднее Владимир Зеленский также заявил, что Украина готова поддержать предложение о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.Несмотря на мораторий, российская энергоинфраструктура продолжает подвергаться ударам со стороны киевского режима.

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россия, сергей лавров, турция, киев, украина, владимир путин, дональд трамп