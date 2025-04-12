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Планами о миротворцах ЕС поддерживает киевский режим, считает Лавров - 12.04.2025, ПРАЙМ
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Планами о миротворцах ЕС поддерживает киевский режим, считает Лавров
Планами о миротворцах ЕС поддерживает киевский режим, считает Лавров - 12.04.2025, ПРАЙМ
Планами о миротворцах ЕС поддерживает киевский режим, считает Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны Европейского союза, обсуждая размещение миротворческих сил на Украине и закрывая глаза на нарушения прав... | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T15:42+0300
2025-04-12T15:42+0300
политика
россия
мид рф
сергей лавров
украина
ес
эммануэль макрон
миротворцы
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АНТАЛЬЯ, 12 апр - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны Европейского союза, обсуждая размещение миротворческих сил на Украине и закрывая глаза на нарушения прав человека, фактически стремятся сохранить нынешнюю власть в Киеве, несмотря на её радикальную направленность."Потому мой вывод таков. Игнорируя нарушения всех международных норм в сфере прав человека, игнорируя нарушение Зеленским этих норм и в то же время обсуждая размещение чего-либо военного, называя это миротворцами, силами стабилизации на большей части территории Украины, они хотят использовать эти силы не для сохранения мира, а для сохранения и защиты нацистского режима. И это главное", - сказал он в ходе выступления на специальной сессии Анталийского дипломатического форума. Он также выразил недоумение по поводу позиции европейских лидеров, задав риторический вопрос о том, намерены ли они добиваться от нынешних властей Украины соблюдения международных обязательств — в частности, устава ООН и прав национальных меньшинств, включая свободу вероисповедания.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя итоги встречи стран так называемой "коалиции желающих", заявил о намерении некоторых государств направить на Украину так называемые "силы сдерживания". Он уточнил, что речь не идет о замене украинской армии, и что размещение этих подразделений, в рамках инициативы Парижа и Лондона, должно происходить в согласованных с Киевом стратегических точках. При этом, по его словам, наличие полного консенсуса по данному вопросу не требуется.Министр иностранных дел России 6 марта отметил, что Москва не рассматривает возможность компромисса в вопросе о размещении иностранных военных формирований на территории Украины. По его оценке, подобные действия будут препятствовать мирному урегулированию, так как создадут "факты на земле", влияющие на исход переговоров. Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве уже указывали, что разговоры о направлении миротворцев являются не чем иным, как провокацией, призванной поддерживать иллюзии у украинского руководства.Кроме того, согласно заявлению пресс-бюро Службы внешней разведки России, западные страны планируют ввести на территорию Украины так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч военнослужащих, что в СВР рассматривают как форму оккупации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, напомнил, что введение миротворцев возможно только при согласии всех сторон конфликта, и подчеркнул, что говорить о таком варианте в контексте Украины пока преждевременно. Заявления о предполагаемом согласии Москвы на ввод миротворцев он ранее оставлял без комментариев.
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россия, мид рф, сергей лавров, украина, ес, эммануэль макрон, миротворцы
Политика, РОССИЯ, МИД РФ, Сергей Лавров, УКРАИНА, ЕС, Эммануэль Макрон, миротворцы
15:42 12.04.2025
 
Планами о миротворцах ЕС поддерживает киевский режим, считает Лавров

Лавров: ЕС, рассуждая о миротворцах, фактически защищают киевский нацистский режим

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского Союза
Флаги Украины и Европейского Союза - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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АНТАЛЬЯ, 12 апр - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны Европейского союза, обсуждая размещение миротворческих сил на Украине и закрывая глаза на нарушения прав человека, фактически стремятся сохранить нынешнюю власть в Киеве, несмотря на её радикальную направленность.
"Потому мой вывод таков. Игнорируя нарушения всех международных норм в сфере прав человека, игнорируя нарушение Зеленским этих норм и в то же время обсуждая размещение чего-либо военного, называя это миротворцами, силами стабилизации на большей части территории Украины, они хотят использовать эти силы не для сохранения мира, а для сохранения и защиты нацистского режима. И это главное", - сказал он в ходе выступления на специальной сессии Анталийского дипломатического форума.
Он также выразил недоумение по поводу позиции европейских лидеров, задав риторический вопрос о том, намерены ли они добиваться от нынешних властей Украины соблюдения международных обязательств — в частности, устава ООН и прав национальных меньшинств, включая свободу вероисповедания.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя итоги встречи стран так называемой "коалиции желающих", заявил о намерении некоторых государств направить на Украину так называемые "силы сдерживания". Он уточнил, что речь не идет о замене украинской армии, и что размещение этих подразделений, в рамках инициативы Парижа и Лондона, должно происходить в согласованных с Киевом стратегических точках. При этом, по его словам, наличие полного консенсуса по данному вопросу не требуется.
Министр иностранных дел России 6 марта отметил, что Москва не рассматривает возможность компромисса в вопросе о размещении иностранных военных формирований на территории Украины. По его оценке, подобные действия будут препятствовать мирному урегулированию, так как создадут "факты на земле", влияющие на исход переговоров. Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве уже указывали, что разговоры о направлении миротворцев являются не чем иным, как провокацией, призванной поддерживать иллюзии у украинского руководства.
Кроме того, согласно заявлению пресс-бюро Службы внешней разведки России, западные страны планируют ввести на территорию Украины так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч военнослужащих, что в СВР рассматривают как форму оккупации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, напомнил, что введение миротворцев возможно только при согласии всех сторон конфликта, и подчеркнул, что говорить о таком варианте в контексте Украины пока преждевременно. Заявления о предполагаемом согласии Москвы на ввод миротворцев он ранее оставлял без комментариев.
Глава МИД РФ С. Лавров выступил перед студентами МГИМО - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2025
Лавров сообщил о передаче Турции списка атак Киева с начала моратория
15:17
 
ПолитикаРОССИЯМИД РФСергей ЛавровУКРАИНАЕСЭммануэль Макронмиротворцы
 
 
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