https://1prime.ru/20250412/limon-856624090.html

Россиян предупредили о резком подорожании лимонов

Россиян предупредили о резком подорожании лимонов - 12.04.2025, ПРАЙМ

Россиян предупредили о резком подорожании лимонов

Ожидается повышение стоимости лимонов в России на 25%, до 230 рублей за килограмм, что обусловлено снижением урожайности в Турции и трудностями в логистике из... | 12.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-12T14:48+0300

2025-04-12T14:48+0300

2025-04-12T15:09+0300

экономика

бизнес

турция

египет

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Ожидается повышение стоимости лимонов в России на 25%, до 230 рублей за килограмм, что обусловлено снижением урожайности в Турции и трудностями в логистике из Египта, сообщает Mash.Турция, основной поставщик лимонов в Россию, столкнулась с неурожаем из-за неблагоприятных погодных условий. Это привело к росту оптовых цен до 180 рублей, что, с учетом наценки, вызвало резкое увеличение розничной стоимости до 230 рублей за килограмм.В качестве альтернативы рассматриваются поставки из Египта, однако египетские лимоны отличаются сортом, который для многих потребителей может оказаться слишком кислым. Тем не менее, прогнозируется рост цен и на эти цитрусовые до 180-200 рублей за килограмм.

https://1prime.ru/20250411/rosstat-856608989.html

турция

египет

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бизнес, турция, египет