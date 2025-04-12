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Россиян предупредили о резком подорожании лимонов
Россиян предупредили о резком подорожании лимонов - 12.04.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили о резком подорожании лимонов
Ожидается повышение стоимости лимонов в России на 25%, до 230 рублей за килограмм, что обусловлено снижением урожайности в Турции и трудностями в логистике из... | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T14:48+0300
2025-04-12T14:48+0300
2025-04-12T15:09+0300
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Ожидается повышение стоимости лимонов в России на 25%, до 230 рублей за килограмм, что обусловлено снижением урожайности в Турции и трудностями в логистике из Египта, сообщает Mash.Турция, основной поставщик лимонов в Россию, столкнулась с неурожаем из-за неблагоприятных погодных условий. Это привело к росту оптовых цен до 180 рублей, что, с учетом наценки, вызвало резкое увеличение розничной стоимости до 230 рублей за килограмм.В качестве альтернативы рассматриваются поставки из Египта, однако египетские лимоны отличаются сортом, который для многих потребителей может оказаться слишком кислым. Тем не менее, прогнозируется рост цен и на эти цитрусовые до 180-200 рублей за килограмм.
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бизнес, турция, египет
Экономика, Бизнес, ТУРЦИЯ, ЕГИПЕТ
Россиян предупредили о резком подорожании лимонов
Mash: в России на 25% подорожают лимоны из-за неурожая в Турции и дорогой логистики
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ.
Ожидается повышение стоимости лимонов в России на 25%, до 230 рублей за килограмм, что обусловлено снижением урожайности в Турции и трудностями в логистике из Египта, сообщает
Mash.
Турция, основной поставщик лимонов в Россию, столкнулась с неурожаем из-за неблагоприятных погодных условий. Это привело к росту оптовых цен до 180 рублей, что, с учетом наценки, вызвало резкое увеличение розничной стоимости до 230 рублей за килограмм.
В качестве альтернативы рассматриваются поставки из Египта, однако египетские лимоны отличаются сортом, который для многих потребителей может оказаться слишком кислым. Тем не менее, прогнозируется рост цен и на эти цитрусовые до 180-200 рублей за килограмм.
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