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"Куда Украина лезет?": Лукашенко о потенциале вступления Украины в ЕС

"Куда Украина лезет?": Лукашенко о потенциале вступления Украины в ЕС - 12.04.2025, ПРАЙМ

"Куда Украина лезет?": Лукашенко о потенциале вступления Украины в ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украине в Евросоюзе делать нечего. | 12.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-12T13:07+0300

2025-04-12T13:07+0300

2025-04-12T13:07+0300

политика

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МИНСК, 12 апр – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украине в Евросоюзе делать нечего. Как отметил белорусский президент журналистам после работы на субботнике, Зеленскому давно следовало бы признать свою неопытность."Куда Украина лезет? Это сиюминутное увлечение неопытного человека. <...> Он это должен признать. Украине в Евросоюзе делать нечего", - приводит слова Лукашенко агентство Белта. По словам белорусского президента, если в нынешних сложных условиях Украина еще и обрушит свою экономику, что наверняка последует за вступлением в ЕС, то страны уже не будет. Лукашенко подчеркнул, что на данный момент Украина слишком изнеможена затяжным конфликтом, а вступление в ЕС приведет к тому, что страна потеряет раньше процветающие промышленность и сельское хозяйство. Поэтому Зеленскому лучше лишний раз подумать, так ли нужно Украине вступление в Евросоюз, и так ли сильно ждет их Европа.

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белоруссия, минск, александр лукашенко, украина, ес