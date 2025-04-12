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"Куда Украина лезет?": Лукашенко о потенциале вступления Украины в ЕС
"Куда Украина лезет?": Лукашенко о потенциале вступления Украины в ЕС - 12.04.2025, ПРАЙМ
"Куда Украина лезет?": Лукашенко о потенциале вступления Украины в ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украине в Евросоюзе делать нечего. | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T13:07+0300
2025-04-12T13:07+0300
2025-04-12T13:07+0300
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МИНСК, 12 апр – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украине в Евросоюзе делать нечего. Как отметил белорусский президент журналистам после работы на субботнике, Зеленскому давно следовало бы признать свою неопытность."Куда Украина лезет? Это сиюминутное увлечение неопытного человека. <...> Он это должен признать. Украине в Евросоюзе делать нечего", - приводит слова Лукашенко агентство Белта. По словам белорусского президента, если в нынешних сложных условиях Украина еще и обрушит свою экономику, что наверняка последует за вступлением в ЕС, то страны уже не будет. Лукашенко подчеркнул, что на данный момент Украина слишком изнеможена затяжным конфликтом, а вступление в ЕС приведет к тому, что страна потеряет раньше процветающие промышленность и сельское хозяйство. Поэтому Зеленскому лучше лишний раз подумать, так ли нужно Украине вступление в Евросоюз, и так ли сильно ждет их Европа.
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белоруссия, минск, александр лукашенко, украина, ес
Политика, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, Александр Лукашенко, УКРАИНА, ЕС
"Куда Украина лезет?": Лукашенко о потенциале вступления Украины в ЕС
Лукашенко: Зеленский должен признать, что Украине в ЕС делать нечего
МИНСК, 12 апр – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украине в Евросоюзе делать нечего.
Как отметил белорусский президент журналистам после работы на субботнике, Зеленскому давно следовало бы признать свою неопытность.
"Куда Украина лезет? Это сиюминутное увлечение неопытного человека. <...> Он это должен признать. Украине в Евросоюзе делать нечего", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
По словам белорусского президента, если в нынешних сложных условиях Украина еще и обрушит свою экономику, что наверняка последует за вступлением в ЕС, то страны уже не будет. Лукашенко подчеркнул, что на данный момент Украина слишком изнеможена затяжным конфликтом, а вступление в ЕС приведет к тому, что страна потеряет раньше процветающие промышленность и сельское хозяйство. Поэтому Зеленскому лучше лишний раз подумать, так ли нужно Украине вступление в Евросоюз, и так ли сильно ждет их Европа.
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