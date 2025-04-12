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Главы МИД Азербайджана и России обсудили региональные вопросы
Главы МИД Азербайджана и России обсудили региональные вопросы - 12.04.2025, ПРАЙМ
Главы МИД Азербайджана и России обсудили региональные вопросы
Региональные вопросы обсудили министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает пресс-служба азербайджанского... | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T15:53+0300
2025-04-12T15:53+0300
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БАКУ, 12 апр - ПРАЙМ. Региональные вопросы обсудили министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства. Байрамов встретился с Лавровым в рамках 4-го Анталийского дипломатического форума. "В ходе встречи министры обсудили политические, торгово-экономические, гуманитарные и образовательные аспекты двусторонних и многосторонних отношений. Стороны также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам", - говорится в сообщении.
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Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, Баку, АЗЕРБАЙДЖАН, Сергей Лавров, МИД РФ
Главы МИД Азербайджана и России обсудили региональные вопросы
Главы МИД Азербайджана и России обсудили региональные вопросы на форуме в Анталье
БАКУ, 12 апр - ПРАЙМ. Региональные вопросы обсудили министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Байрамов встретился с Лавровым в рамках 4-го Анталийского дипломатического форума.
"В ходе встречи министры обсудили политические, торгово-экономические, гуманитарные и образовательные аспекты двусторонних и многосторонних отношений. Стороны также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам", - говорится в сообщении.
Главы МИД России и Турции обсудили сотрудничество и ситуацию на Украине