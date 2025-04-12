https://1prime.ru/20250412/mid-856625263.html

Главы МИД Азербайджана и России обсудили региональные вопросы

Главы МИД Азербайджана и России обсудили региональные вопросы - 12.04.2025, ПРАЙМ

Главы МИД Азербайджана и России обсудили региональные вопросы

Региональные вопросы обсудили министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает пресс-служба азербайджанского... | 12.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-12T15:53+0300

2025-04-12T15:53+0300

2025-04-12T15:53+0300

политика

россия

мировая экономика

баку

азербайджан

сергей лавров

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/76552/87/765528788_0:91:1500:935_1920x0_80_0_0_1fe1a8a694ac17dde7acf194e9be9df0.jpg

БАКУ, 12 апр - ПРАЙМ. Региональные вопросы обсудили министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства. Байрамов встретился с Лавровым в рамках 4-го Анталийского дипломатического форума. "В ходе встречи министры обсудили политические, торгово-экономические, гуманитарные и образовательные аспекты двусторонних и многосторонних отношений. Стороны также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250412/sotrudnichestvo-856622671.html

баку

азербайджан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, баку, азербайджан, сергей лавров, мид рф