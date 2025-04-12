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Москва увеличила летательных аппаратов в 2025 году - 12.04.2025, ПРАЙМ
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Москва увеличила летательных аппаратов в 2025 году
Москва увеличила летательных аппаратов в 2025 году - 12.04.2025, ПРАЙМ
Москва увеличила летательных аппаратов в 2025 году
Объемы выпуска летательных, в том числе космических, аппаратов и сопутствующего оборудования в Москве увеличились в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T11:29+0300
2025-04-12T11:29+0300
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россия
москва
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Объемы выпуска летательных, в том числе космических, аппаратов и сопутствующего оборудования в Москве увеличились в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "За первые два месяца 2025 года производители летательных, в том числе космических, аппаратов и сопутствующего оборудования увеличили объемы выпуска продукции в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Предприятия отгрузили заказчикам профильной продукции на 26,5 миллиарда рублей, что на 63,4 процента превышает показатели тех же месяцев прошлого года", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Москве при поддержке города активно развиваются более 40 предприятий, которые производят комплектующие для ракет и космических аппаратов, системы жизнеобеспечения космонавтов, электронику, устройства связи. Подчеркивается, что в столице сформирована экосистема, которая поддерживает инновационные проекты на всех этапах жизненного цикла, предприятия ежегодно наращивают темпы выпуска продукции и расширяют ассортимент товаров для изучения космоса. Кроме того, большой вклад в развитие российского космоса вносят компании особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва". Почти 20 из них выпускают высокотехнологичные комплектующие, способные заменить зарубежные аналоги. К примеру, разработки для космической отрасли одного из резидентов не имеют аналогов в мире. Отмечается, что компания создала первый зондовый микроскоп, который запустили на орбиту Земли в составе аппарата "Нанозонд-1" для анализа космической пыли и воздействия солнечного ветра. "Локализация производств в ОЭЗ "Технополис Москва" открывает компаниям доступ к удобной инфраструктуре и логистике, что позволяет сосредоточиться на реализации критически важных инновационных проектов. Кроме того, статус резидента особой экономической зоны столицы позволяет получать значительные преференции - такие предприятия на 10 лет освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов", - добавляется в сообщении.
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ОЭЗ "Технополис Москва", РОССИЯ, МОСКВА, Бизнес, Технологии
11:29 12.04.2025
 
Москва увеличила летательных аппаратов в 2025 году

Объемы выпуска летательных аппаратов в Москве увеличились в 1,5 раза

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБПЛА "Орлан-30"
БПЛА Орлан-30 - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Объемы выпуска летательных, в том числе космических, аппаратов и сопутствующего оборудования в Москве увеличились в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"За первые два месяца 2025 года производители летательных, в том числе космических, аппаратов и сопутствующего оборудования увеличили объемы выпуска продукции в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Предприятия отгрузили заказчикам профильной продукции на 26,5 миллиарда рублей, что на 63,4 процента превышает показатели тех же месяцев прошлого года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Москве при поддержке города активно развиваются более 40 предприятий, которые производят комплектующие для ракет и космических аппаратов, системы жизнеобеспечения космонавтов, электронику, устройства связи.
Подчеркивается, что в столице сформирована экосистема, которая поддерживает инновационные проекты на всех этапах жизненного цикла, предприятия ежегодно наращивают темпы выпуска продукции и расширяют ассортимент товаров для изучения космоса.
Кроме того, большой вклад в развитие российского космоса вносят компании особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва". Почти 20 из них выпускают высокотехнологичные комплектующие, способные заменить зарубежные аналоги. К примеру, разработки для космической отрасли одного из резидентов не имеют аналогов в мире. Отмечается, что компания создала первый зондовый микроскоп, который запустили на орбиту Земли в составе аппарата "Нанозонд-1" для анализа космической пыли и воздействия солнечного ветра.
"Локализация производств в ОЭЗ "Технополис Москва" открывает компаниям доступ к удобной инфраструктуре и логистике, что позволяет сосредоточиться на реализации критически важных инновационных проектов. Кроме того, статус резидента особой экономической зоны столицы позволяет получать значительные преференции - такие предприятия на 10 лет освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов", - добавляется в сообщении.
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