https://1prime.ru/20250412/moskva-856621541.html

Москва увеличила летательных аппаратов в 2025 году

Москва увеличила летательных аппаратов в 2025 году - 12.04.2025, ПРАЙМ

Москва увеличила летательных аппаратов в 2025 году

Объемы выпуска летательных, в том числе космических, аппаратов и сопутствующего оборудования в Москве увеличились в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом | 12.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-12T11:29+0300

2025-04-12T11:29+0300

2025-04-12T11:29+0300

оэз "технополис москва"

россия

москва

бизнес

технологии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0c/852148981_0:152:3177:1939_1920x0_80_0_0_717084bd805f78c55a458a3fabbb1cdd.jpg

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Объемы выпуска летательных, в том числе космических, аппаратов и сопутствующего оборудования в Москве увеличились в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "За первые два месяца 2025 года производители летательных, в том числе космических, аппаратов и сопутствующего оборудования увеличили объемы выпуска продукции в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Предприятия отгрузили заказчикам профильной продукции на 26,5 миллиарда рублей, что на 63,4 процента превышает показатели тех же месяцев прошлого года", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Москве при поддержке города активно развиваются более 40 предприятий, которые производят комплектующие для ракет и космических аппаратов, системы жизнеобеспечения космонавтов, электронику, устройства связи. Подчеркивается, что в столице сформирована экосистема, которая поддерживает инновационные проекты на всех этапах жизненного цикла, предприятия ежегодно наращивают темпы выпуска продукции и расширяют ассортимент товаров для изучения космоса. Кроме того, большой вклад в развитие российского космоса вносят компании особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва". Почти 20 из них выпускают высокотехнологичные комплектующие, способные заменить зарубежные аналоги. К примеру, разработки для космической отрасли одного из резидентов не имеют аналогов в мире. Отмечается, что компания создала первый зондовый микроскоп, который запустили на орбиту Земли в составе аппарата "Нанозонд-1" для анализа космической пыли и воздействия солнечного ветра. "Локализация производств в ОЭЗ "Технополис Москва" открывает компаниям доступ к удобной инфраструктуре и логистике, что позволяет сосредоточиться на реализации критически важных инновационных проектов. Кроме того, статус резидента особой экономической зоны столицы позволяет получать значительные преференции - такие предприятия на 10 лет освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов", - добавляется в сообщении.

https://1prime.ru/20250411/liksutov-856579542.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

оэз "технополис москва", россия, москва, бизнес, технологии