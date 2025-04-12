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"Москвич" сохранил право на эмблему АЗЛК до 2033 года

"Москвич" сохранил право на эмблему АЗЛК до 2033 года - 12.04.2025, ПРАЙМ

"Москвич" сохранил право на эмблему АЗЛК до 2033 года

Автомобильный завод "Москвич" оставил за собой право на использование товарного знака с эмблемой АЗЛК до 2033 года, выяснило РИА Новости, изучив базу данных... | 12.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-12T07:35+0300

2025-04-12T07:35+0300

2025-04-12T07:35+0300

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Автомобильный завод "Москвич" оставил за собой право на использование товарного знака с эмблемой АЗЛК до 2033 года, выяснило РИА Новости, изучив базу данных Роспатента. Согласно документам, логотип Автомобильного завода имени Ленинского комсомола будет действовать в России как минимум до мая 2033 года. У компании истекает срок действия идентичного товарного знака в октябре 2025 года, однако "Москвич" успел повторно подать и зарегистрировать в Роспатенте эмблему АЗЛК, тем самым обезопасив себя от потери права на товарный знак. В качестве правообладателя в документах выступает акционерное общество "Московский Автомобильный Завод "Москвич". Под данным логотипом предприятие планирует продолжить производить и продавать в России машины, бульдозеры, станки, двигатели и другие автомобильные запчасти.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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