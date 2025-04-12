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"Москвич" сохранил право на эмблему АЗЛК до 2033 года
"Москвич" сохранил право на эмблему АЗЛК до 2033 года - 12.04.2025, ПРАЙМ
"Москвич" сохранил право на эмблему АЗЛК до 2033 года
Автомобильный завод "Москвич" оставил за собой право на использование товарного знака с эмблемой АЗЛК до 2033 года, выяснило РИА Новости, изучив базу данных... | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T07:35+0300
2025-04-12T07:35+0300
2025-04-12T07:35+0300
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Автомобильный завод "Москвич" оставил за собой право на использование товарного знака с эмблемой АЗЛК до 2033 года, выяснило РИА Новости, изучив базу данных Роспатента.
Согласно документам, логотип Автомобильного завода имени Ленинского комсомола будет действовать в России как минимум до мая 2033 года. У компании истекает срок действия идентичного товарного знака в октябре 2025 года, однако "Москвич" успел повторно подать и зарегистрировать в Роспатенте эмблему АЗЛК, тем самым обезопасив себя от потери права на товарный знак.
В качестве правообладателя в документах выступает акционерное общество "Московский Автомобильный Завод "Москвич". Под данным логотипом предприятие планирует продолжить производить и продавать в России машины, бульдозеры, станки, двигатели и другие автомобильные запчасти.
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бизнес, россия, роспатент
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Роспатент
"Москвич" сохранил право на эмблему АЗЛК до 2033 года
"Москвич" сохранил за собой право на использование эмблемы АЗЛК до 2033 года
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Автомобильный завод "Москвич" оставил за собой право на использование товарного знака с эмблемой АЗЛК до 2033 года, выяснило РИА Новости, изучив базу данных Роспатента.
Согласно документам, логотип Автомобильного завода имени Ленинского комсомола будет действовать в России как минимум до мая 2033 года. У компании истекает срок действия идентичного товарного знака в октябре 2025 года, однако "Москвич" успел повторно подать и зарегистрировать в Роспатенте эмблему АЗЛК, тем самым обезопасив себя от потери права на товарный знак.
В качестве правообладателя в документах выступает акционерное общество "Московский Автомобильный Завод "Москвич". Под данным логотипом предприятие планирует продолжить производить и продавать в России машины, бульдозеры, станки, двигатели и другие автомобильные запчасти.