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МВФ одобрил программу выделения 20 млрд долларов Аргентине
МВФ одобрил программу выделения 20 млрд долларов Аргентине - 12.04.2025, ПРАЙМ
МВФ одобрил программу выделения 20 млрд долларов Аргентине
Международный валютный фонд (МВФ) одобрил программу выделения 20 миллиардов долларов Аргентине на четыре года для поддержки экономики, говорится в заявлении на... | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T05:46+0300
2025-04-12T05:46+0300
2025-04-12T05:46+0300
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) одобрил программу выделения 20 миллиардов долларов Аргентине на четыре года для поддержки экономики, говорится в заявлении на сайте фонда, опубликованном в ночь на субботу.
В субботу в заявлении ЦБ и министерства экономики Аргентины отмечалось, что аргентинские власти согласовали с МВФ выделение государству 20 миллиардов долларов, из которых 12 миллиардов поступят уже 15 апреля.
"Исполнительный комитет Международного валютного фонда одобрил соглашение на 48 месяцев... для Аргентины в размере 20 миллиардов долларов... с мгновенным переводом 12 миллиардов долларов", - говорится в пресс-релизе на сайте МВФ.
Согласно пресс-релизу, в июне будет проведена первая проверка реализации соглашения. В заявлении указывается, что данная мера призвана помочь стране в переходе к более стабильному "режиму валютного курса" и обеспечить большую макроэкономическую стабильность Аргентины.
Ранее президент Аргентины Хавьер Милей подписал чрезвычайный указ, дающий властям право на заключение новых договоренностей с фондом, при этом в указе не были прописаны ни условия, ни параметры, ни объемы сделки. Лишь уточнялось, что средства пойдут на погашение долговых обязательств перед ЦБ и урегулирование прежней задолженности перед фондом. Парламент Аргентины поддержал президента и разрешил заключить соглашение с фондом.
В июне 2018 года МВФ одобрил выделение Аргентине кредита stand-by в размере 50 миллиардов долларов, чтобы помочь стране сократить дефицит бюджета на фоне стремительно растущей инфляции. В октябре того же года фонд согласился увеличить размер программы финансирования до 56,3 миллиарда. Долг, который был реструктурирован, до сих пор не выплачен.
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финансы, мировая экономика, аргентина, москва, мвф
Финансы, Экономика, Мировая экономика, АРГЕНТИНА, МОСКВА, МВФ
МВФ одобрил программу выделения 20 млрд долларов Аргентине
МВФ одобрил программу выделения 20 млрд долларов Аргентине на четыре года
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) одобрил программу выделения 20 миллиардов долларов Аргентине на четыре года для поддержки экономики, говорится в заявлении на сайте фонда, опубликованном в ночь на субботу.
В субботу в заявлении ЦБ и министерства экономики Аргентины отмечалось, что аргентинские власти согласовали с МВФ выделение государству 20 миллиардов долларов, из которых 12 миллиардов поступят уже 15 апреля.
"Исполнительный комитет Международного валютного фонда одобрил соглашение на 48 месяцев... для Аргентины в размере 20 миллиардов долларов... с мгновенным переводом 12 миллиардов долларов", - говорится в пресс-релизе на сайте МВФ.
Согласно пресс-релизу, в июне будет проведена первая проверка реализации соглашения. В заявлении указывается, что данная мера призвана помочь стране в переходе к более стабильному "режиму валютного курса" и обеспечить большую макроэкономическую стабильность Аргентины.
Ранее президент Аргентины Хавьер Милей подписал чрезвычайный указ, дающий властям право на заключение новых договоренностей с фондом, при этом в указе не были прописаны ни условия, ни параметры, ни объемы сделки. Лишь уточнялось, что средства пойдут на погашение долговых обязательств перед ЦБ и урегулирование прежней задолженности перед фондом. Парламент Аргентины поддержал президента и разрешил заключить соглашение с фондом.
В июне 2018 года МВФ одобрил выделение Аргентине кредита stand-by в размере 50 миллиардов долларов, чтобы помочь стране сократить дефицит бюджета на фоне стремительно растущей инфляции. В октябре того же года фонд согласился увеличить размер программы финансирования до 56,3 миллиарда. Долг, который был реструктурирован, до сих пор не выплачен.