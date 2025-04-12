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МВФ одобрил программу выделения 20 млрд долларов Аргентине

МВФ одобрил программу выделения 20 млрд долларов Аргентине - 12.04.2025, ПРАЙМ

МВФ одобрил программу выделения 20 млрд долларов Аргентине

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил программу выделения 20 миллиардов долларов Аргентине на четыре года для поддержки экономики, говорится в заявлении на... | 12.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-12T05:46+0300

2025-04-12T05:46+0300

2025-04-12T05:46+0300

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) одобрил программу выделения 20 миллиардов долларов Аргентине на четыре года для поддержки экономики, говорится в заявлении на сайте фонда, опубликованном в ночь на субботу. В субботу в заявлении ЦБ и министерства экономики Аргентины отмечалось, что аргентинские власти согласовали с МВФ выделение государству 20 миллиардов долларов, из которых 12 миллиардов поступят уже 15 апреля. "Исполнительный комитет Международного валютного фонда одобрил соглашение на 48 месяцев... для Аргентины в размере 20 миллиардов долларов... с мгновенным переводом 12 миллиардов долларов", - говорится в пресс-релизе на сайте МВФ. Согласно пресс-релизу, в июне будет проведена первая проверка реализации соглашения. В заявлении указывается, что данная мера призвана помочь стране в переходе к более стабильному "режиму валютного курса" и обеспечить большую макроэкономическую стабильность Аргентины. Ранее президент Аргентины Хавьер Милей подписал чрезвычайный указ, дающий властям право на заключение новых договоренностей с фондом, при этом в указе не были прописаны ни условия, ни параметры, ни объемы сделки. Лишь уточнялось, что средства пойдут на погашение долговых обязательств перед ЦБ и урегулирование прежней задолженности перед фондом. Парламент Аргентины поддержал президента и разрешил заключить соглашение с фондом. В июне 2018 года МВФ одобрил выделение Аргентине кредита stand-by в размере 50 миллиардов долларов, чтобы помочь стране сократить дефицит бюджета на фоне стремительно растущей инфляции. В октябре того же года фонд согласился увеличить размер программы финансирования до 56,3 миллиарда. Долг, который был реструктурирован, до сих пор не выплачен.

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финансы, мировая экономика, аргентина, москва, мвф