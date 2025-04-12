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В РСТ отметили снижение цен в отелях Анапы на июнь
В РСТ отметили снижение цен в отелях Анапы на июнь - 12.04.2025, ПРАЙМ
В РСТ отметили снижение цен в отелях Анапы на июнь
Многие отели Анапы снижают цены на размещение, на июнь снижение составляет 20-30% по сравнению с прошлым годом, сообщил журналистам президент Российского союза... | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T09:05+0300
2025-04-12T09:05+0300
2025-04-12T09:05+0300
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Многие отели Анапы снижают цены на размещение, на июнь снижение составляет 20-30% по сравнению с прошлым годом, сообщил журналистам президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. "Многие отели Анапы снижают цены на лето. Но я не говорю за весь сезон, это на ближайший период, на июнь - речь идёт о снижении на 20-30%", - сказал Уманский, отметив, что снижать цены на более дальние даты пока бессмысленно, потому что туристы в ожидании. При этом он подчеркнул, что на майские праздники отели в Анапе будут заполнены. "Но мы все прекрасно понимаем, что это не пляжный сезон, не период купания", - пояснил президент союза.
https://1prime.ru/20250411/ator-856587198.html
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анапа, российский союз туриндустрии, россия, туризм, бизнес
АНАПА, Российский союз туриндустрии, РОССИЯ, Туризм, Бизнес
В РСТ отметили снижение цен в отелях Анапы на июнь
РСТ: многие отели Анапы снизили цены на размещение на июнь на 20-30%
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Многие отели Анапы снижают цены на размещение, на июнь снижение составляет 20-30% по сравнению с прошлым годом, сообщил журналистам президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
"Многие отели Анапы снижают цены на лето. Но я не говорю за весь сезон, это на ближайший период, на июнь - речь идёт о снижении на 20-30%", - сказал Уманский, отметив, что снижать цены на более дальние даты пока бессмысленно, потому что туристы в ожидании.
При этом он подчеркнул, что на майские праздники отели в Анапе будут заполнены. "Но мы все прекрасно понимаем, что это не пляжный сезон, не период купания", - пояснил президент союза.
Некоторые отели Анапы стали предлагать скидки на июнь