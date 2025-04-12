Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В РСТ отметили снижение цен в отелях Анапы на июнь - 12.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250412/oteli-856619647.html
В РСТ отметили снижение цен в отелях Анапы на июнь
В РСТ отметили снижение цен в отелях Анапы на июнь - 12.04.2025, ПРАЙМ
В РСТ отметили снижение цен в отелях Анапы на июнь
Многие отели Анапы снижают цены на размещение, на июнь снижение составляет 20-30% по сравнению с прошлым годом, сообщил журналистам президент Российского союза... | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T09:05+0300
2025-04-12T09:05+0300
анапа
российский союз туриндустрии
россия
туризм
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1d/848633643_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0625b89bdfdb99f47811bb97a1d2538b.jpg
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Многие отели Анапы снижают цены на размещение, на июнь снижение составляет 20-30% по сравнению с прошлым годом, сообщил журналистам президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. "Многие отели Анапы снижают цены на лето. Но я не говорю за весь сезон, это на ближайший период, на июнь - речь идёт о снижении на 20-30%", - сказал Уманский, отметив, что снижать цены на более дальние даты пока бессмысленно, потому что туристы в ожидании. При этом он подчеркнул, что на майские праздники отели в Анапе будут заполнены. "Но мы все прекрасно понимаем, что это не пляжный сезон, не период купания", - пояснил президент союза.
https://1prime.ru/20250411/ator-856587198.html
анапа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1d/848633643_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a7fc447cdfa91362871104cd6a418f1c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
анапа, российский союз туриндустрии, россия, туризм, бизнес
АНАПА, Российский союз туриндустрии, РОССИЯ, Туризм, Бизнес
09:05 12.04.2025
 
В РСТ отметили снижение цен в отелях Анапы на июнь

РСТ: многие отели Анапы снизили цены на размещение на июнь на 20-30%

© Фото : пресс-служба курорта MiracleonОтель премиального класса "FЮNF Luxury Resort & Spa 5*"
Отель премиального класса FЮNF Luxury Resort & Spa 5* - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2025
© Фото : пресс-служба курорта Miracleon
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Многие отели Анапы снижают цены на размещение, на июнь снижение составляет 20-30% по сравнению с прошлым годом, сообщил журналистам президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
"Многие отели Анапы снижают цены на лето. Но я не говорю за весь сезон, это на ближайший период, на июнь - речь идёт о снижении на 20-30%", - сказал Уманский, отметив, что снижать цены на более дальние даты пока бессмысленно, потому что туристы в ожидании.
При этом он подчеркнул, что на майские праздники отели в Анапе будут заполнены. "Но мы все прекрасно понимаем, что это не пляжный сезон, не период купания", - пояснил президент союза.
Отдых в Анапе - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
Некоторые отели Анапы стали предлагать скидки на июнь
Вчера, 12:04
 
АНАПАРоссийский союз туриндустрииРОССИЯТуризмБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала