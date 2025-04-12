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В Пекине приостановили обслуживание заправок из-за сильного ветра - 12.04.2025, ПРАЙМ
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В Пекине приостановили обслуживание заправок из-за сильного ветра
В Пекине приостановили обслуживание заправок из-за сильного ветра - 12.04.2025, ПРАЙМ
В Пекине приостановили обслуживание заправок из-за сильного ветра
Заправки в Пекине в субботу приостановили обслуживание из-за сильного ветра, заправить свой транспорт могут лишь аварийно-спасательные службы и службы... | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T05:46+0300
2025-04-12T05:46+0300
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ПЕКИН, 12 апр – ПРАЙМ. Заправки в Пекине в субботу приостановили обслуживание из-за сильного ветра, заправить свой транспорт могут лишь аварийно-спасательные службы и службы обеспечения функционирования города, сообщает Пекинское управление по чрезвычайным ситуациям. Государственный метеорологический центр КНР в пятницу объявил тревогу "оранжевого" уровня в связи со штормовыми ветрами в северных районах страны. "В соответствии с требованиями "Плана действий в чрезвычайных ситуациях при сильном ветре в Пекине" после объявления "оранжевого" уровня предупреждения о сильном ветре заправочные станции и нефтехранилища приостанавливают заправку, погрузку и выгрузку, прием и отправку нефти, и другие операции", - говорится в заявлении в официальном аккаунте управления с соцсети WeChat. При этом указывается, что заправочные станции отвечают за обеспечение бесперебойной работы города, и поэтому во время действия "оранжевого" предупреждения заправлять свой транспорт могут аварийно-спасательные службы, службы медицинской помощи, службы обеспечения работы города, а также транспортные средства социального назначения. В Китае действует четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, где наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним в порядке убывания следуют оранжевый, желтый и синий.
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бизнес, мировая экономика, китай, пекин, кнр, wechat
Бизнес, Мировая экономика, КИТАЙ, Пекин, КНР, WeChat
05:46 12.04.2025
 
В Пекине приостановили обслуживание заправок из-за сильного ветра

Заправки в Пекине приостановили обслуживание из-за сильного ветра

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ПЕКИН, 12 апр – ПРАЙМ. Заправки в Пекине в субботу приостановили обслуживание из-за сильного ветра, заправить свой транспорт могут лишь аварийно-спасательные службы и службы обеспечения функционирования города, сообщает Пекинское управление по чрезвычайным ситуациям.
Государственный метеорологический центр КНР в пятницу объявил тревогу "оранжевого" уровня в связи со штормовыми ветрами в северных районах страны.
"В соответствии с требованиями "Плана действий в чрезвычайных ситуациях при сильном ветре в Пекине" после объявления "оранжевого" уровня предупреждения о сильном ветре заправочные станции и нефтехранилища приостанавливают заправку, погрузку и выгрузку, прием и отправку нефти, и другие операции", - говорится в заявлении в официальном аккаунте управления с соцсети WeChat.
При этом указывается, что заправочные станции отвечают за обеспечение бесперебойной работы города, и поэтому во время действия "оранжевого" предупреждения заправлять свой транспорт могут аварийно-спасательные службы, службы медицинской помощи, службы обеспечения работы города, а также транспортные средства социального назначения.
В Китае действует четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, где наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним в порядке убывания следуют оранжевый, желтый и синий.
 
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