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Президент Словакии оценил последствия визита Фицо в Москву

Президент Словакии оценил последствия визита Фицо в Москву - 12.04.2025, ПРАЙМ

Президент Словакии оценил последствия визита Фицо в Москву

Поездка премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву в мае, вероятно, вызовет разногласия среди западных союзников и потребует разъяснений. Такое мнение... | 12.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-12T16:10+0300

2025-04-12T16:10+0300

2025-04-12T16:13+0300

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роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 12 апр - ПРАЙМ. Поездка премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву в мае, вероятно, вызовет разногласия среди западных союзников и потребует разъяснений. Такое мнение высказал президент Словакии Петер Пеллегрини Ранее Роберт Фицо выразил желание лично поблагодарить Россию за победу над фашизмом, приняв участие в торжествах 9 мая в Москве."Я осознаю, что его поездка, конечно, вызовет на Западе у нас, у наших союзников и членов Европейского союза снова споры и снова будет необходимо это объяснять", - сообщил Пеллегрини в эфире программы "Субботние диалоги". Президент Словакии также отметил, что цель поездки Фицо – отдать дань памяти советским солдатам, погибшим во Второй мировой войне, и почтить память миллионов советских граждан, ставших жертвами войны.В конце января Фицо подтвердил свои планы посетить Россию в мае для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.

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