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Президент Словакии оценил последствия визита Фицо в Москву
Президент Словакии оценил последствия визита Фицо в Москву - 12.04.2025, ПРАЙМ
Президент Словакии оценил последствия визита Фицо в Москву
Поездка премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву в мае, вероятно, вызовет разногласия среди западных союзников и потребует разъяснений. Такое мнение... | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T16:10+0300
2025-04-12T16:10+0300
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БРАТИСЛАВА, 12 апр - ПРАЙМ. Поездка премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву в мае, вероятно, вызовет разногласия среди западных союзников и потребует разъяснений. Такое мнение высказал президент Словакии Петер Пеллегрини Ранее Роберт Фицо выразил желание лично поблагодарить Россию за победу над фашизмом, приняв участие в торжествах 9 мая в Москве."Я осознаю, что его поездка, конечно, вызовет на Западе у нас, у наших союзников и членов Европейского союза снова споры и снова будет необходимо это объяснять", - сообщил Пеллегрини в эфире программы "Субботние диалоги". Президент Словакии также отметил, что цель поездки Фицо – отдать дань памяти советским солдатам, погибшим во Второй мировой войне, и почтить память миллионов советских граждан, ставших жертвами войны.В конце января Фицо подтвердил свои планы посетить Россию в мае для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.
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Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, МОСКВА, ЗАПАД, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо
Президент Словакии оценил последствия визита Фицо в Москву
Президент Словакии Пеллегрини: поездка Фицо в Москву вызовет споры на Западе
БРАТИСЛАВА, 12 апр - ПРАЙМ. Поездка премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву в мае, вероятно, вызовет разногласия среди западных союзников и потребует разъяснений. Такое мнение высказал президент Словакии Петер Пеллегрини
Ранее Роберт Фицо выразил желание лично поблагодарить Россию за победу над фашизмом, приняв участие в торжествах 9 мая в Москве.
"Я осознаю, что его поездка, конечно, вызовет на Западе у нас, у наших союзников и членов Европейского союза снова споры и снова будет необходимо это объяснять", - сообщил Пеллегрини в эфире программы "Субботние диалоги".
Президент Словакии также отметил, что цель поездки Фицо – отдать дань памяти советским солдатам, погибшим во Второй мировой войне, и почтить память миллионов советских граждан, ставших жертвами войны.
В конце января Фицо подтвердил свои планы посетить Россию в мае для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.
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