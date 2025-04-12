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"Заигрались". Лукашенко высказался о политике Польши в отношении Белоруссии - 12.04.2025, ПРАЙМ
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"Заигрались". Лукашенко высказался о политике Польши в отношении Белоруссии
"Заигрались". Лукашенко высказался о политике Польши в отношении Белоруссии - 12.04.2025, ПРАЙМ
"Заигрались". Лукашенко высказался о политике Польши в отношении Белоруссии
Нынешняя политика Польши в отношении Белоруссии – конъюнктурщина, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T14:15+0300
2025-04-12T14:15+0300
политика
мировая экономика
польша
минск
белоруссия
александр лукашенко
анджей дуда
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МИНСК, 12 апр – ПРАЙМ. Нынешняя политика Польши в отношении Белоруссии – конъюнктурщина, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Поляки заигрались. Кто-кто, но поляки наши же люди, славяне. Могли бы жить нормально, торговать, развиваться. Мы ведь ни одного поляка, когда они санкции ввели, отсюда не выгнали. И многие здесь ... нормально работают и считают белорусов нормальными людьми. Но выстроили такую (недружественную - ред.) политику. Это конъюнктурщина. Это конъюнктурщики", - цитирует слова Лукашенко агентство Белта. Заявление было сделано в ходе общения с журналистами после субботника, где Лукашенко принял участие в высадке деревьев на площадке строительства Национального исторического музея и парка Народного единства.Лукашенко также сообщил, что не следит за президентской кампанией, развернувшейся в Польше, и относится к этому процессу нейтрально.Первый тур выборов президента Польши запланирован на 18 мая. Действующий президент Анджей Дуда не участвует, поскольку занимает пост второй срок подряд. В выборах зарегистрировано 13 кандидатов.
https://1prime.ru/20250412/lukashenko-856622254.html
польша
минск
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мировая экономика, польша, минск, белоруссия, александр лукашенко, анджей дуда
Политика, Мировая экономика, ПОЛЬША, МИНСК, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, Анджей Дуда
14:15 12.04.2025
 
"Заигрались". Лукашенко высказался о политике Польши в отношении Белоруссии

Лукашенко назвал политику Польши в отношении Белоруссии конъюнктурной

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанк*Александр Лукашенко
*Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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МИНСК, 12 апр – ПРАЙМ. Нынешняя политика Польши в отношении Белоруссии – конъюнктурщина, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Поляки заигрались. Кто-кто, но поляки наши же люди, славяне. Могли бы жить нормально, торговать, развиваться. Мы ведь ни одного поляка, когда они санкции ввели, отсюда не выгнали. И многие здесь ... нормально работают и считают белорусов нормальными людьми. Но выстроили такую (недружественную - ред.) политику. Это конъюнктурщина. Это конъюнктурщики", - цитирует слова Лукашенко агентство Белта.
Заявление было сделано в ходе общения с журналистами после субботника, где Лукашенко принял участие в высадке деревьев на площадке строительства Национального исторического музея и парка Народного единства.
Лукашенко также сообщил, что не следит за президентской кампанией, развернувшейся в Польше, и относится к этому процессу нейтрально.
Первый тур выборов президента Польши запланирован на 18 мая. Действующий президент Анджей Дуда не участвует, поскольку занимает пост второй срок подряд. В выборах зарегистрировано 13 кандидатов.
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2025
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13:07
 
ПолитикаМировая экономикаПОЛЬШАМИНСКБЕЛОРУССИЯАлександр ЛукашенкоАнджей Дуда
 
 
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