https://1prime.ru/20250412/polsha-856623159.html

"Заигрались". Лукашенко высказался о политике Польши в отношении Белоруссии

"Заигрались". Лукашенко высказался о политике Польши в отношении Белоруссии - 12.04.2025, ПРАЙМ

"Заигрались". Лукашенко высказался о политике Польши в отношении Белоруссии

Нынешняя политика Польши в отношении Белоруссии – конъюнктурщина, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. | 12.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-12T14:15+0300

2025-04-12T14:15+0300

2025-04-12T14:15+0300

политика

мировая экономика

польша

минск

белоруссия

александр лукашенко

анджей дуда

https://cdnn.1prime.ru/img/76526/69/765266989_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_56a620a7ccca542a911f88a7d990d4fc.jpg

МИНСК, 12 апр – ПРАЙМ. Нынешняя политика Польши в отношении Белоруссии – конъюнктурщина, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Поляки заигрались. Кто-кто, но поляки наши же люди, славяне. Могли бы жить нормально, торговать, развиваться. Мы ведь ни одного поляка, когда они санкции ввели, отсюда не выгнали. И многие здесь ... нормально работают и считают белорусов нормальными людьми. Но выстроили такую (недружественную - ред.) политику. Это конъюнктурщина. Это конъюнктурщики", - цитирует слова Лукашенко агентство Белта. Заявление было сделано в ходе общения с журналистами после субботника, где Лукашенко принял участие в высадке деревьев на площадке строительства Национального исторического музея и парка Народного единства.Лукашенко также сообщил, что не следит за президентской кампанией, развернувшейся в Польше, и относится к этому процессу нейтрально.Первый тур выборов президента Польши запланирован на 18 мая. Действующий президент Анджей Дуда не участвует, поскольку занимает пост второй срок подряд. В выборах зарегистрировано 13 кандидатов.

https://1prime.ru/20250412/lukashenko-856622254.html

польша

минск

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, польша, минск, белоруссия, александр лукашенко, анджей дуда