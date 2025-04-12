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США рискуют остаться без фейерверков ко Дню независимости

США рискуют остаться без фейерверков ко Дню независимости - 12.04.2025, ПРАЙМ

США рискуют остаться без фейерверков ко Дню независимости

США рискуют остаться без импортных фейерверков ко Дню независимости 4 июля, который принято отмечать с запуском салютов, так как 95% этих атрибутов праздника... | 12.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-12T09:15+0300

2025-04-12T09:15+0300

2025-04-12T09:15+0300

экономика

сша

китай

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. США рискуют остаться без импортных фейерверков ко Дню независимости 4 июля, который принято отмечать с запуском салютов, так как 95% этих атрибутов праздника Штаты закупают в Китае, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. В итоге, после ряда шагов в торговой войне, пошлина США для китайских товаров достигла по сути запретительных 145%, китайская пошлина для американских - 125% Тем временем по итогам прошлого года в Штаты было импортировано китайских фейерверков на 465 миллионов долларов - это 95% от всех закупок подобной продукции в США (489,4 миллиона). Если в отношении товаров из Китая и дальше продолжит действовать пошлина в размере 145%, то ее размер в денежном выражении за год может составить 674,3 миллиона долларов. Кроме Китая, крупнейшего мирового экспортера фейерверков, США также покупали их в прошлом году у других стран, но уже в куда более маленьких объемах. Так, из Испании в Штаты приехало "салютов" на 9,7 миллиона долларов, из Германии - на 4,8 миллиона, из Великобритании - на 2,2 миллиона, из Таиланда и Италии - по 1,6 миллиона и из Камбоджи - на 1,57 миллиона. Ещё из 16 стран в страну было импортировано фейерверков на 2,7 миллиона долларов.

https://1prime.ru/20250412/kitaj-856617232.html

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сша, китай, дональд трамп, пошлины, фейерверки, мировая экономика, бизнес