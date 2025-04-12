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Трамп "выдал тайну" Китаю в торговой войне, пишет NYT - 12.04.2025, ПРАЙМ
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Трамп "выдал тайну" Китаю в торговой войне, пишет NYT
Трамп "выдал тайну" Китаю в торговой войне, пишет NYT - 12.04.2025, ПРАЙМ
Трамп "выдал тайну" Китаю в торговой войне, пишет NYT
Президент США Дональд Трамп показал свое "уязвимое место" в противостоянии с Китаем, объявив паузу в применении пошлин по их первоначальной ставке, сообщает... | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T11:18+0300
2025-04-12T11:21+0300
экономика
сша
дональд трамп
китай
си цзиньпин
new york times
мировая экономика
пошлины
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп показал свое "уязвимое место" в противостоянии с Китаем, объявив паузу в применении пошлин по их первоначальной ставке, сообщает газета New York Times. "Трамп показал свое уязвимое место в противостоянии с Китаем. Приостановив на 90 дней действие некоторых пошлин для ряда стран, он выдал свою тайну своему главному сопернику, лидеру КНР Си Цзиньпину… Си Цзиньпин узнал, что у его противника есть уязвимое место", - сообщается в материале на сайте издания. Газета отмечает, что на этой неделе стало понятно, что Трамп не может полностью игнорировать финансовые рынки или миллиардеров с Уолл-стрит и из технологической сферы. Таким образом, он показал, что вынужден считаться с негативной реакцией на его меры. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками. Глава МИД КНР Ван И ранее в интервью РИА Новости заявил, что повышение Соединенными Штатами пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого руководства в Вашингтоне. Он также подчеркнул, что КНР ответит самым решительным образом, если Штаты не прекратят экономическое давление на Китай.
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сша, дональд трамп, китай, си цзиньпин, new york times, мировая экономика, пошлины
Экономика, США, Дональд Трамп, КИТАЙ, Си Цзиньпин, New York Times, Мировая экономика, пошлины
11:18 12.04.2025 (обновлено: 11:21 12.04.2025)
 
Трамп "выдал тайну" Китаю в торговой войне, пишет NYT

NYT: паузой в применении пошлин Трамп раскрыл Китаю свое "уязвимое место"

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп показал свое "уязвимое место" в противостоянии с Китаем, объявив паузу в применении пошлин по их первоначальной ставке, сообщает газета New York Times.
"Трамп показал свое уязвимое место в противостоянии с Китаем. Приостановив на 90 дней действие некоторых пошлин для ряда стран, он выдал свою тайну своему главному сопернику, лидеру КНР Си Цзиньпину… Си Цзиньпин узнал, что у его противника есть уязвимое место", - сообщается в материале на сайте издания.
Газета отмечает, что на этой неделе стало понятно, что Трамп не может полностью игнорировать финансовые рынки или миллиардеров с Уолл-стрит и из технологической сферы. Таким образом, он показал, что вынужден считаться с негативной реакцией на его меры.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
Глава МИД КНР Ван И ранее в интервью РИА Новости заявил, что повышение Соединенными Штатами пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого руководства в Вашингтоне. Он также подчеркнул, что КНР ответит самым решительным образом, если Штаты не прекратят экономическое давление на Китай.
Государственный флаг КНР в Пекине - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2025
Китай увеличил пошлины на импорт из США до 125%
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ЭкономикаСШАДональд ТрампКИТАЙСи ЦзиньпинNew York TimesМировая экономикапошлины
 
 
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