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Трамп "выдал тайну" Китаю в торговой войне, пишет NYT
Трамп "выдал тайну" Китаю в торговой войне, пишет NYT - 12.04.2025, ПРАЙМ
Трамп "выдал тайну" Китаю в торговой войне, пишет NYT
Президент США Дональд Трамп показал свое "уязвимое место" в противостоянии с Китаем, объявив паузу в применении пошлин по их первоначальной ставке, сообщает... | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T11:18+0300
2025-04-12T11:18+0300
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп показал свое "уязвимое место" в противостоянии с Китаем, объявив паузу в применении пошлин по их первоначальной ставке, сообщает газета New York Times. "Трамп показал свое уязвимое место в противостоянии с Китаем. Приостановив на 90 дней действие некоторых пошлин для ряда стран, он выдал свою тайну своему главному сопернику, лидеру КНР Си Цзиньпину… Си Цзиньпин узнал, что у его противника есть уязвимое место", - сообщается в материале на сайте издания. Газета отмечает, что на этой неделе стало понятно, что Трамп не может полностью игнорировать финансовые рынки или миллиардеров с Уолл-стрит и из технологической сферы. Таким образом, он показал, что вынужден считаться с негативной реакцией на его меры. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками. Глава МИД КНР Ван И ранее в интервью РИА Новости заявил, что повышение Соединенными Штатами пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого руководства в Вашингтоне. Он также подчеркнул, что КНР ответит самым решительным образом, если Штаты не прекратят экономическое давление на Китай.
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Экономика, США, Дональд Трамп, КИТАЙ, Си Цзиньпин, New York Times, Мировая экономика, пошлины
Трамп "выдал тайну" Китаю в торговой войне, пишет NYT
NYT: паузой в применении пошлин Трамп раскрыл Китаю свое "уязвимое место"
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ.
Президент США Дональд Трамп показал свое "уязвимое место" в противостоянии с Китаем, объявив паузу в применении пошлин по их первоначальной ставке, сообщает газета New York Times
.
"Трамп показал свое уязвимое место в противостоянии с Китаем. Приостановив на 90 дней действие некоторых пошлин для ряда стран, он выдал свою тайну своему главному сопернику, лидеру КНР Си Цзиньпину… Си Цзиньпин узнал, что у его противника есть уязвимое место", - сообщается в материале на сайте издания.
Газета отмечает, что на этой неделе стало понятно, что Трамп не может полностью игнорировать финансовые рынки или миллиардеров с Уолл-стрит и из технологической сферы. Таким образом, он показал, что вынужден считаться с негативной реакцией на его меры.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
Глава МИД КНР Ван И ранее в интервью РИА Новости заявил, что повышение Соединенными Штатами пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого руководства в Вашингтоне. Он также подчеркнул, что КНР ответит самым решительным образом, если Штаты не прекратят экономическое давление на Китай.
Китай увеличил пошлины на импорт из США до 125%