https://1prime.ru/20250412/poshliny-856621386.html

Трамп "выдал тайну" Китаю в торговой войне, пишет NYT

Трамп "выдал тайну" Китаю в торговой войне, пишет NYT - 12.04.2025, ПРАЙМ

Трамп "выдал тайну" Китаю в торговой войне, пишет NYT

Президент США Дональд Трамп показал свое "уязвимое место" в противостоянии с Китаем, объявив паузу в применении пошлин по их первоначальной ставке, сообщает... | 12.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-12T11:18+0300

2025-04-12T11:18+0300

2025-04-12T11:21+0300

экономика

сша

дональд трамп

китай

си цзиньпин

new york times

мировая экономика

пошлины

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483972_0:0:1694:953_1920x0_80_0_0_16493922636c8ccc0c41319dfa328126.jpg

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп показал свое "уязвимое место" в противостоянии с Китаем, объявив паузу в применении пошлин по их первоначальной ставке, сообщает газета New York Times. "Трамп показал свое уязвимое место в противостоянии с Китаем. Приостановив на 90 дней действие некоторых пошлин для ряда стран, он выдал свою тайну своему главному сопернику, лидеру КНР Си Цзиньпину… Си Цзиньпин узнал, что у его противника есть уязвимое место", - сообщается в материале на сайте издания. Газета отмечает, что на этой неделе стало понятно, что Трамп не может полностью игнорировать финансовые рынки или миллиардеров с Уолл-стрит и из технологической сферы. Таким образом, он показал, что вынужден считаться с негативной реакцией на его меры. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками. Глава МИД КНР Ван И ранее в интервью РИА Новости заявил, что повышение Соединенными Штатами пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого руководства в Вашингтоне. Он также подчеркнул, что КНР ответит самым решительным образом, если Штаты не прекратят экономическое давление на Китай.

https://1prime.ru/20250412/kitaj-856617232.html

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, китай, си цзиньпин, new york times, мировая экономика, пошлины