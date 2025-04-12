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Эксперт рассказал, как российские компании могут выиграть от пошлин США - 12.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Эксперт рассказал, как российские компании могут выиграть от пошлин США
Эксперт рассказал, как российские компании могут выиграть от пошлин США - 12.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как российские компании могут выиграть от пошлин США
Российские компании, а также компании других стран могут выиграть от введения новых высоких импортных пошлин в США, если успеют договориться о покупке товаров в | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T12:00+0300
2025-04-12T12:00+0300
экономика
сша
китай
россия
бизнес
мировая экономика
пошлины
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Российские компании, а также компании других стран могут выиграть от введения новых высоких импортных пошлин в США, если успеют договориться о покупке товаров в Китае со скидкой, рассказала в интервью РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная китайская пошлина для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками. "Импортеры могут часть потоков перетянуть с американского рынка на свой, запрашивая дополнительную скидку. Например, российские или другие компании могли бы воспользоваться моментом, закупив вместо США некоторое количество товаров из Китая, но по более низким ценам. Но опять же речь не идёт о значительных объёмах", - сказала Прикладова, отвечая на вопрос о том, выиграют ли какие-то страны от введения Штатами этих пошлин. С точки зрения экспортеров, могут выиграть те страны, которые поставляют аналогичную продукцию, но против которых введены пошлины не в 50% или 100%, добавила эксперт.
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сша, китай, россия, бизнес, мировая экономика, пошлины
Экономика, США, КИТАЙ, РОССИЯ, Бизнес, Мировая экономика, пошлины
12:00 12.04.2025
 
Эксперт рассказал, как российские компании могут выиграть от пошлин США

Прикладова: компании РФ могут выиграть от пошлин, дешево выкупив китайские товары

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
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© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Российские компании, а также компании других стран могут выиграть от введения новых высоких импортных пошлин в США, если успеют договориться о покупке товаров в Китае со скидкой, рассказала в интервью РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная китайская пошлина для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
"Импортеры могут часть потоков перетянуть с американского рынка на свой, запрашивая дополнительную скидку. Например, российские или другие компании могли бы воспользоваться моментом, закупив вместо США некоторое количество товаров из Китая, но по более низким ценам. Но опять же речь не идёт о значительных объёмах", - сказала Прикладова, отвечая на вопрос о том, выиграют ли какие-то страны от введения Штатами этих пошлин.
С точки зрения экспортеров, могут выиграть те страны, которые поставляют аналогичную продукцию, но против которых введены пошлины не в 50% или 100%, добавила эксперт.
Государственный флаг КНР в Пекине - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2025
Китай увеличил пошлины на импорт из США до 125%
02:46
 
ЭкономикаСШАКИТАЙРОССИЯБизнесМировая экономикапошлины
 
 
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