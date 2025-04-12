Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США исключили смартфоны и электронику из "зеркальных" пошлин - 12.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250412/poshliny-856626318.html
США исключили смартфоны и электронику из "зеркальных" пошлин
США исключили смартфоны и электронику из "зеркальных" пошлин - 12.04.2025, ПРАЙМ
США исключили смартфоны и электронику из "зеркальных" пошлин
Администрация американского президента Дональда Трампа исключила смартфоны, компьютеры и ряд других видов электроники из-под действия "зеркальных" пошлин на... | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T17:09+0300
2025-04-12T17:09+0300
экономика
технологии
сша
дональд трамп
китай
мировая экономика
ввозные пошлины
электроника
смартфоны
https://cdnn.1prime.ru/img/83850/59/838505924_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3fd80a9891ada070dff5bb5de89d5643.jpg
ВАШИНГТОН, 12 апр - ПРАЙМ. Администрация американского президента Дональда Трампа исключила смартфоны, компьютеры и ряд других видов электроники из-под действия "зеркальных" пошлин на импортные товары, следует из документа Таможенной и пограничной службы США, с которым ознакомились РИА Новости. "Все продукты, которые должным образом классифицированы в перечисленных положениях, будут исключены из взаимных пошлин", - указано в уведомлении ведомства. В документе приведены 20 кодов классификации товаров, все они относятся к различным видам электроники. Согласно перечню, под исключения от зеркальных импортных пошлин попадают ноутбуки, планшеты, смартфоны, модемы, внешние жесткие диски, флеш-карты, мониторы, транзисторы, преобразователи и иные полупроводниковые приборы. "Для продуктов, классифицированных в вышеуказанных позициях и подпозициях, импортеры должны сообщать о вторичной классификации… чтобы заявить об исключении из взаимной пошлины", - подчеркивается в уведомлении службы. Отмечается, что указанные исключения действуют задним числом, начиная с 5 апреля. Документ службы датирован 11 апреля. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://1prime.ru/20250412/apple-856620831.html
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83850/59/838505924_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_38ea80ab143ccf474c906c2ba758b120.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, сша, дональд трамп, китай, мировая экономика, ввозные пошлины, электроника, смартфоны
Экономика, Технологии, США, Дональд Трамп, КИТАЙ, Мировая экономика, ввозные пошлины, электроника, смартфоны
17:09 12.04.2025
 
США исключили смартфоны и электронику из "зеркальных" пошлин

Таможенная служба США: из-под пошлин исключены смартфоны, компьютеры и прочая электроника

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСтарт продаж iPhone 14 в России
Старт продаж iPhone 14 в России - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 12 апр - ПРАЙМ. Администрация американского президента Дональда Трампа исключила смартфоны, компьютеры и ряд других видов электроники из-под действия "зеркальных" пошлин на импортные товары, следует из документа Таможенной и пограничной службы США, с которым ознакомились РИА Новости.
"Все продукты, которые должным образом классифицированы в перечисленных положениях, будут исключены из взаимных пошлин", - указано в уведомлении ведомства.
В документе приведены 20 кодов классификации товаров, все они относятся к различным видам электроники. Согласно перечню, под исключения от зеркальных импортных пошлин попадают ноутбуки, планшеты, смартфоны, модемы, внешние жесткие диски, флеш-карты, мониторы, транзисторы, преобразователи и иные полупроводниковые приборы.
"Для продуктов, классифицированных в вышеуказанных позициях и подпозициях, импортеры должны сообщать о вторичной классификации… чтобы заявить об исключении из взаимной пошлины", - подчеркивается в уведомлении службы.
Отмечается, что указанные исключения действуют задним числом, начиная с 5 апреля. Документ службы датирован 11 апреля.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
Старт продаж iPhone 13 - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2025
Эксперт оценил, во сколько выйдет США перенос сборки Apple из Китая
10:56
 
ЭкономикаТехнологииСШАДональд ТрампКИТАЙМировая экономикаввозные пошлиныэлектроникасмартфоны
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала