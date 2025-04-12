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США исключили смартфоны и электронику из "зеркальных" пошлин
США исключили смартфоны и электронику из "зеркальных" пошлин - 12.04.2025, ПРАЙМ
США исключили смартфоны и электронику из "зеркальных" пошлин
Администрация американского президента Дональда Трампа исключила смартфоны, компьютеры и ряд других видов электроники из-под действия "зеркальных" пошлин на... | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T17:09+0300
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ВАШИНГТОН, 12 апр - ПРАЙМ. Администрация американского президента Дональда Трампа исключила смартфоны, компьютеры и ряд других видов электроники из-под действия "зеркальных" пошлин на импортные товары, следует из документа Таможенной и пограничной службы США, с которым ознакомились РИА Новости. "Все продукты, которые должным образом классифицированы в перечисленных положениях, будут исключены из взаимных пошлин", - указано в уведомлении ведомства. В документе приведены 20 кодов классификации товаров, все они относятся к различным видам электроники. Согласно перечню, под исключения от зеркальных импортных пошлин попадают ноутбуки, планшеты, смартфоны, модемы, внешние жесткие диски, флеш-карты, мониторы, транзисторы, преобразователи и иные полупроводниковые приборы. "Для продуктов, классифицированных в вышеуказанных позициях и подпозициях, импортеры должны сообщать о вторичной классификации… чтобы заявить об исключении из взаимной пошлины", - подчеркивается в уведомлении службы. Отмечается, что указанные исключения действуют задним числом, начиная с 5 апреля. Документ службы датирован 11 апреля. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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технологии, сша, дональд трамп, китай, мировая экономика, ввозные пошлины, электроника, смартфоны
Экономика, Технологии, США, Дональд Трамп, КИТАЙ, Мировая экономика, ввозные пошлины, электроника, смартфоны
США исключили смартфоны и электронику из "зеркальных" пошлин
Таможенная служба США: из-под пошлин исключены смартфоны, компьютеры и прочая электроника
ВАШИНГТОН, 12 апр - ПРАЙМ. Администрация американского президента Дональда Трампа исключила смартфоны, компьютеры и ряд других видов электроники из-под действия "зеркальных" пошлин на импортные товары, следует из документа Таможенной и пограничной службы США, с которым ознакомились РИА Новости.
"Все продукты, которые должным образом классифицированы в перечисленных положениях, будут исключены из взаимных пошлин", - указано в уведомлении ведомства.
В документе приведены 20 кодов классификации товаров, все они относятся к различным видам электроники. Согласно перечню, под исключения от зеркальных импортных пошлин попадают ноутбуки, планшеты, смартфоны, модемы, внешние жесткие диски, флеш-карты, мониторы, транзисторы, преобразователи и иные полупроводниковые приборы.
"Для продуктов, классифицированных в вышеуказанных позициях и подпозициях, импортеры должны сообщать о вторичной классификации… чтобы заявить об исключении из взаимной пошлины", - подчеркивается в уведомлении службы.
Отмечается, что указанные исключения действуют задним числом, начиная с 5 апреля. Документ службы датирован 11 апреля.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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